Над БелАЭС заметили подозрительные дроны 17.11.2017, 11:47

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Генпрокуратура сообщила в МВД о восьми летательных аппаратах над строящейся атомной станцией.

Только в Гродненской области над Белорусской атомной электростанцией за последние полгода зафиксировано 8 несанкционированных полетов беспилотников в запрещенной для них зоне, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В связи с этим Генпрокуратура направила в МВД информационное письмо, в котором предлагает принимать необходимые меры по установлению тех, кто допускает нарушения порядка использования воздушного пространства.

Соответствующая информация направлена в Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Департаменту по авиации уже предложили ускорить разработку Авиационных правил организации и выполнения полетов беспилотников.