2018 год в Литве объявлен годом борцов против советской оккупации 17.11.2017, 11:55

1,090

Адольфас Раманаускас-Ванагас

Сейм Литвы решил почтить память Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, «Саюдиса» и Отца Станисловаса.

Объявлением 2018 года годом Раманаускаса-Ванагаса хотят подчеркнуть важность вооруженного сопротивления - партизанской войны в борьбе с советской оккупацией и почтить память этой важной для Литвы и ее людей исторической личности. Правительству предлагают подготовить и утвердить программу года Раманаускаса-Ванагаса, выделить средства на ее осуществление, пишет Delfi.

Также в следующем году просят выделить средства Литовскому центру исследования геноцида и сопротивления на поиск и исследование возможных мест захоронения останков партизана.

В следующем году исполняется 100 лет со дня рождения Раманаускаса-Ванагаса. Раманаускас был учителем Алитусской семинарии, а партизаном стал в 1945 году. Через несколько лет он возглавил Дайнавский округ, а в 1948 году был назначен командующим партизанами Южной Литвы. В 1956 году в Каунасе Раманаускас и его супруга были арестованы и через год он был приговорен к смертной казни.

В 2018 году исполняется 30 лет со дня, когда была выбрана инициативная группа "Саюдиса", учреждены группы поддержки "Саюдиса" городах и районах, произошел учредительный съезд "Саюдиса". Поэтому 2018 год решили объявить годом "Саюдиса".

В следующем году отметят и 100-летие со дня рождения монаха-капуцина, священника, проповедника, участника сопротивления советской оккупации Отца Станисловаса – Альгирдаса-Миколаса Добровольскиса. "Это пример святости и толерантности для Литвы, как для католиков, так и не католиков", – сказал в четверг консерватор Эмануэлис Зингерис.