Белорусы рассказали, почему не платят дорожный налог 21 17.11.2017, 18:55

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«Депутаты» хотят заставить водителей платить дорожный налог.

Юрий – один из многих автовладельцев, которые не проходят техосмотр и не выплачивают так называемого дорожного налога. Так как считает, что этого делать не стоит, пишет «Белсат».

«Я не плачу дорожный налог с самого начала, так как было понятно, что начальной суммой не ограничатся, и одно повышение мы уже пережили. Также не существует системы контроля собранных расходов, и мы не можем знать, на что потрачены наши средства. И также мы видим состояние наших дорог», – констатирует мужчина.

Новые изменения не за горами

По информации предприятия «Белтехосмотр», количество автомобилей, которые проходят технический контроль, ежегодно уменьшается. А с ними и поступления в бюджет. Поэтому в парламенте предлагают разбить плату за пользование дорогами на части и сделать ее независимой от техосмотра.

«Я не думаю, что будет количество людей увеличиваться. Я думаю, что наоборот количество уменьшится, потому что многие поставят либо продадут машины», – уверен автоэксперт Федор Сухов.

Пошлину на участие в дорожном движении ввели почти четыре года назад

Она более, чем на две трети заполняет дорожный фонд, приблизительно 60% одсчитывается на республиканские дороги, около 40% – на местные. Депутаты выступают за то, чтобы увеличить сумму отчислений в местные бюджеты до 70%, так как существующих средств не достаточно, чтобы содержать дороги в надлежащем состоянии. При этом водители жалуются, что размер отчислений на ремонт дорог с каждым годом все больше. Поэтому, пока не вступят в силу изменения в закон, автолюбители, как тот же Юрий, будут избегать техосмотров и встреч с работниками ГАИ.