Брестский художник создал коллекцию бомжстиков и хочет помочь бездомным
- 18.11.2017, 13:13
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На собранные от продажи фигурок деньги он планирует купить для бездомных новогодние подарки.
- Сначала я их делал просто так, ради прикола. Но уже на третьем бомжстике понял, как их можно использовать для благотворительности, - рассказывает kp.by художник и скульптор Илья Дударев.
Художник произвел фурор в соцсетях миниатюрами бомжстиков. Это скульптурные портреты бездомных. На них Илью вдохновили фигурки, которые можно получить за покупки в одной из торговых сетей. Фотографии пластилиновых героев Илья сопровождает короткими рассказами об их жизни. Выдуманными или подслушанными, немного ироничными и грустными одновременно.
#бомжстик No10 Жека. После возвращения из тюрьмы Евгений не смог устроится на работу, а дом жена продала и уехала в неизвестном направлении. Долгое время Женя не мог отойти от такого предательства, но новые друзья с улицы дали бродяге кров и надежду. Теперь он чувствует себя гораздо лучше и даже нашел себе новую любовь. Собери их всех! #бонстики #скульптура #лепка #микропластика #bonsticks #брест
Присоединиться к благотворительному проекту может каждый. Для этого на краундфандинговой платформе «Улей» нужно оставить заявку на бомжстика или целую коллекцию. За 35 дней скульптор намерен собрать 3500 рублей.
- Если деньги удастся собрать, я закуплю материалы, арендую мастерскую, отолью фигурки и разошлю их заказчикам. Но в первую очередь я куплю теплые вещи для бездомных и поздравлю их с Новым годом. У меня есть знакомый, который помогает бомжам - их около 100 человек. Я вместе с ним буду вручать подарки, - говорит Илья.