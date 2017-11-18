Брестский художник создал коллекцию бомжстиков и хочет помочь бездомным 18.11.2017, 13:13

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На собранные от продажи фигурок деньги он планирует купить для бездомных новогодние подарки.

- Сначала я их делал просто так, ради прикола. Но уже на третьем бомжстике понял, как их можно использовать для благотворительности, - рассказывает kp.by художник и скульптор Илья Дударев.

Художник произвел фурор в соцсетях миниатюрами бомжстиков. Это скульптурные портреты бездомных. На них Илью вдохновили фигурки, которые можно получить за покупки в одной из торговых сетей. Фотографии пластилиновых героев Илья сопровождает короткими рассказами об их жизни. Выдуманными или подслушанными, немного ироничными и грустными одновременно.

Присоединиться к благотворительному проекту может каждый. Для этого на краундфандинговой платформе «Улей» нужно оставить заявку на бомжстика или целую коллекцию. За 35 дней скульптор намерен собрать 3500 рублей.

- Если деньги удастся собрать, я закуплю материалы, арендую мастерскую, отолью фигурки и разошлю их заказчикам. Но в первую очередь я куплю теплые вещи для бездомных и поздравлю их с Новым годом. У меня есть знакомый, который помогает бомжам - их около 100 человек. Я вместе с ним буду вручать подарки, - говорит Илья.