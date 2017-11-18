Каков поп — таков и притон 4 Ирина Халип

18.11.2017, 13:29

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Российского священника осудили в Беларуси за сутенерство.

Этот судебный процесс мог бы стать самым громким за последнее время, если бы суд был открытым. Но он, разумеется, был закрытым — речь шла о преступлении против половой неприкосновенности. А подсудимым оказался сельский батюшка из России — 39-летний Николай Киреев, иерей храма святых апостолов Петра и Павла поселка имени Морозова, что находится во Всеволожском районе Ленинградской области.

Суд за закрытыми дверями продолжался в Витебске три недели. Приговор вынесен 14 ноября: пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Отец Николай был задержан 3 августа на витебском автовокзале сотрудниками областного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

На следующий же день на сайте Следственного комитета Беларуси появилось видео задержания: вполне мирского вида мужчина с бородой стоит на вокзале с двумя молодыми женщинами. Дамы курят, их спутник что-то рассказывает. К нему подходят двое в штатском и, заломив руки, тащат в машину. Лица молодых женщин на видео, естественно, размыты, и даже в суде их фамилии не разглашались.

По версии следствия, священник Николай Киреев с апреля по август переписывался с двумя молодыми витебчанками и убеждал их поехать в Санкт-Петербург заниматься проституцией. В конце концов, получив согласие девушек, 3 августа отец Николай приехал за ними. Из дома он отбыл накануне, сказав родным и друзьям, что едет в паломничество по монастырям Подмосковья и завтра будет в Истре. А задержан был в ожидании автобуса Витебск — Санкт-Петербург.

После ареста против батюшки сыграла еще одна несчастливая случайность. Его опознала заключенная гомельской женской колонии. Нет, ее отец Николай не вербовал — эта девушка на него работала. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы за месяц до ареста самого батюшки.

Оказалось, что еще в начале года Николай Киреев переписывался с девушками из другого белорусского региона — с жительницами Гомеля. Действовал по той же схеме — знакомился в Сети, предлагал зарабатывать проституцией в Санкт-Петербурге. Тоже получил согласие, но «в паломничество» поехал не сам — отправил посредницу, девятнадцатилетнюю гражданку Таджикистана (ее имя следствием и судом не разглашается). В феврале девушку задержали так же, как позже ее «работодателя», — на вокзале в ожидании поезда Гомель — Санкт-Петербург, с билетами и паспортами двух юных гомельчанок.

Приговор огласили в июле, и спустя месяц в гомельской колонии заключенная вечером посмотрела новости. Это и была несчастливая случайность: в тот вечер, когда оперативная запись задержания была показана по белорусскому телевидению, заключенные гомельской женской колонии вполне могли смотреть вовсе не отечественные новости, а сериал по какому-нибудь российскому каналу.

Случись так, в деле Киреева было бы одним эпизодом меньше. Но заключенные решили смотреть новости. И юная таджичка, не знавшая настоящего имени заказчика, неожиданно увидела его по телевизору.

Так в деле сельского батюшки появился еще один эпизод.

Сразу после ареста представители РПЦ в комментариях российским медиа говорили о провокации, связывая арест Киреева как минимум со страстями по «Матильде» и объявляя частью кампании по дискредитации церкви.

Церковные скептики говорили о том же, но другими словами, — масштаб не тот, способности не те, не смог бы. К примеру, протодиакон Андрей Кураев говорил, что не удивился бы, если бы узнал об интимных отношениях отца Николая с проститутками, но трансграничное сутенерство как бизнес деревенского священника — сущая ерунда. Аргументы Кураева звучали правильно и логично, если бы только не термин «трансграничное сутенерство». При отсутствии границы между Беларусью и Россией это понятие в контексте дела Киреева тоже становится сущей ерундой.

Кстати, после ареста Киреева об этом сутенерском деле еще до официальных комментариев в эфире «Эха Москвы» высказался Александр Невзоров, хорошо знакомый с отцом Николаем: «Веселый, кстати, обаятельный мужик, пьяница, матерщинник… Конечно, можно понять. Видя, до какой степени безнаказанно духовенство, видя, до какой степени попы могут позволять себе вообще все что угодно, как не заладить маленький семейный бизнес, привезя сюда на развод парочку проституток из Беларуси?»

Николай Киреев будет отбывать наказание в Беларуси.

Ирина Халип, «Новая газета»