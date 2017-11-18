Поэту Анатолию Вертинскому исполнилось 86 лет 2 18.11.2017, 15:49

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Анатолий Вертинский

Свой день рождения отмечает один из самых известных поэтов Беларуси.

Анатолий Вертинский родился 18 ноября 1931 года в деревне Демешково Лепельского района Витебской области в крестьянской семье.

В деревне Камень на Лепельщине окончил среднюю школу, а в 1956 году – отделение журналистики Белорусского государственного университета в Минске. Работал в районных газетах. В 1962 году переехал в Минск, работал главным редактором издания «Литература и искусство», был руководителем издательства «Беларусь». В 1988 году за книгу «Нью-йоркская сирена» получил Государственную премию БССР.

20 лет назад, во время проведения в Беларуси первой массовой антикоммунистической акции «Дзяды», поэт Анатолий Вертинский (был главным редактором еженедельника «Літаратура і мастацтва». Именно «ЛіМ» напечатала статью Зянона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты – дорога смерти».

В 1990-1995 годах Вертинский был депутатом Верховного Совета Беларуси, заместителем председателя постоянной Комиссии по вопросам гласности, средств массовой информации и прав человека.