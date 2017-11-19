«Вся дедовщина происходит с ведома командиров всех рангов» 21 19.11.2017, 9:40

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Армия стала зеркалом сложившейся в стране системы государственной лжи.

Трагическая гибель в Печах солдата срочной службы Александра Коржича всколыхнула белорусское общество.

О проблеме дедовщины в редакцию «Белгазеты» написал читатель Иван Илькевич:

Только наличие возможности озвучить происходящее в армии в СМИ могло бы минимизировать проблему. Будут бояться писать? Да, военнослужащие возможно, но отслужившие при наличии доверия к изданию без проблем расскажут все с именами и фамилиями - боязнь огласки может быть серьезной мотивацией для потенциального нарушителя закона.

К сожалению, существующая в стране система приукрашивания ситуации не может миновать армию как срез общества. Командиров всех рангов оценивают, увы, по красивым показателям. Выявление неуставных взаимоотношений крайне негативно сказывается на службе всех командиров - от взводного до командира части. Хотя, проверено на собственном опыте, проведение выездного трибунала в части, как минимум, на полгода снимает накал «неуставняка». Вся «дедовщина» происходит с ведома командиров всех рангов, утверждаю с полной уверенностью. А есть еще офицеры-воспитатели, офицеры-психологи - какова их компетенция в главной учебной части страны?

Понятно, элитный гарнизон, рядом со столицей, командир части выходец из роты почетного караула, кроме строевого шага, ничего не знающий. Да и, полагаю, большинство офицеров с хорошими связями, отбывающие «свой номер» в части в ожидании теплого штабного места. В учебной части должны служить особые офицеры, прапорщики и сержанты. Обладающие как профессиональными, так и воспитательными навыками. Мимо внимания прессы проходит один интересный момент: в каждой части есть куратор из КГБ (особый отдел), вот его работа оценивается как раз количеством вскрытых преступлений. Они обязаны уметь получать информацию, не подвергая опасности ее источник.

Почему КГБ молчал о возникновении взрывоопасной ситуации в элитном воинском гарнизоне? Сговор спецслужб? Министр МВД заявил, что ситуация является позором для всех людей в погонах. Отлично! Но разве органы МВД не знали о безобразиях в гарнизоне? Не могли не знать, но молчали и бездействовали.

Армия не институт благородных девиц. Армейские будни требуют от всех военнослужащих силы воли, настойчивости и мужества, а от командира еще и грамотности, целеустремленности, а порой и жесткости. Нормальное управление достигается умелым сочетанием мер убеждения и принуждения. Но унижение подчиненного недопустимо, и его нет в боевых подразделениях, ибо отморозок наверняка получит гранату под ноги или пулю.

Когда-то на военной кафедре Белорусского политехнического института генерал-фронтовик говорил буквально следующее: «Не думайте, что легко поднимете подчиненных под пули одним лишь приказом, зачастую демонстрация пистолета добавляет мужества». Увы, он был прав.

Когда-то, на заре становления белорусской армии, существовала замечательная практика - на выходные и праздничные дни большая часть военнослужащих, не задействованных в обеспечении жизнедеятельности части, отпускалась в краткосрочные отпуска. С учетом размеров нашей страны каждый военнослужащий за 4-6 часов доезжал домой. Мог помочь родителям, встретиться с друзьями и т.п. Это давало командиру очень эффективный механизм в управлении - каждый солдат знал, что при достойном отношении к службе один раз в месяц он получит отпуск.

Кроме того, это была и экономия ресурсов - сутки питания солдата стоят денег. Для офицеров была возможность больше времени проводить с семьей. Потом эту «демократию» зарубили. Теперь выходные и солдаты, и офицеры бессмысленно проводят в части. А у командира нет никаких рычагов поощрения солдата. Назвать полезными большинство «воспитательных» мероприятий, проводимых в части, язык не поворачивается.

Я никогда не планировал быть военным, но через 2 года после института судьба распорядилась иначе. В итоге 16 лет, 8 гарнизонов в 3 округах от Камчатки до Иранской границы. Все должности - от командира взвода до командира части. Ни о чем не жалею, несмотря на то, что бывало всякого - не погиб, службой горжусь, с сослуживцами, солдатами контакты поддерживаю. И если я сегодня еще востребован, то армии в том заслуга огромная».