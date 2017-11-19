Леонид Кулаков: Я — честный человек 7 19.11.2017, 11:13

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Леонид Кулаков

Активист «Европейской Беларуси» ищет работу.

Около года назад активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь», таксиста Леонида Кулакова уволили с работы. Из-за участия в акциях протеста, активисту присуждают сутки ареста или штрафы, пишет bydc.info.

«Работодатель мне сказал, что из-за меня у его фирмы начались проблемы, да и с чего оплачивать налоги за меня, если я все время «на сутках»? Вот меня и уволили. Год я уже безработный. Когда я отбывал один из арестов в ЦИП Окрестина — я повредил колено, ударился о железные нары. Когда я вышел с суток, мое состояние ухудшалось. Я едва мог ходить с помощью палочки. Сделал МРТ: воспаление мениска коленного сустава... Положили в больницу, сняли воспаление.

Фото: bydc.info

Теперь я всю жизнь должен носить специальный наколенник. Пытаюсь сейчас найти работу. Прохожу собеседования — все хорошо. Ради формальностей просят принести справку из РУВД об отсутствии уголовных и административных правонарушений. Справку я эту предоставляю — там целый талмуд моих «правонарушений». Пытаюсь объяснить, что это все за участие в протестных акциях, а я — честный человек и никогда ничего плохого не делал. Все начинают ахать и охать и, конечно же, в работе мне отказывают», - рассказал Леонид Кулаков.