Стало известно о гибели еще одного солдата в Печах 17 2.11.2017, 8:36

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По официальной версии, юноша белил потолок и красил стены в одном из корпусов воинской части.

Более 10 лет своего сына супруги Шамрины посещают на кладбище. Сын Александр пошел служить, однако дембеля не дождался. В июне 2006-го из воинской части в Печах к родителям в Кричев пришел гроб с телом сына, сообщает «Белсат».

Принять потерю Людмила и Александр не могут до сих пор

По официальной версии, юноша белил потолок и красил стены в одном из корпусов воинской части. По неосторожности упал с высоты более, как два с половиной метра, 11 дней находился в коме, а после умер. Тем временем экспертиза показала, что характер травм — многочисленные переломы ребер, черепа, челюсти и сотрясение мозга — не позволяют однозначно говорить, что они были получены в результате одного падения.

«Сына привезли в Центральный военный госпиталь в Минске, там сделали томографию, врачи удивились, спрашивали: что, по нем танк проехался?», — вспоминает отец погибшего Александр Шамрин.

Другие версии следствие не проверяло

Министерство обороны по-прежнему скрывает случаи дедовщины в белорусской армии. После того, как первый шаг в расследовании причины недавней гибели солдата в Печах Александра Коржича был сделан, придать гласность подобным делам пожелали и другие родственники погибших.

Только на той же Кричевщине кроме Александра Шамрина смерть в армии постигла еще 2 солдат.

Новые истории трагедий в армии появляются и в «Книге памяти», созданной гражданской кампанией «Центр прав призывника».