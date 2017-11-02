В школьных столовых Минска установят видеокамеры 20 2.11.2017, 12:23

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Фото: mygazeta.com

Власти хотят контролировать, как едят школьники.

Столовые в минских школах возьмут под видеоконтроль, сообщает БелТА со ссылкой на начальника ГУ «Главное управление потребительского рынка» Андрея Доморацкого.

В отдельных учреждениях общего среднего образования Московского, Ленинского и Фрунзенского районов видеокамеры уже установлены.

В Главном управлении потребительского рынка создана рабочая группа по контролю за организацией питания учащихся. По итогам проверок 173 работника привлечены к ответственности.

Управление подготовило предложения по совершенствованию работы комбинатов школьного питания, в числе которых — создать базу «недобросовестных сотрудников», чтобы не допустить их дальнейшее трудоустройство в системе образования столицы, а также обновить кадровый состав и модернизировать комбинаты. Уже пересмотрен ассортимент в школьных буфетах.