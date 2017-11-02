У Нины Богинской в счет уплаты штрафов отбирают половину пенсии 13 2.11.2017, 12:45

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НИНА БОГИНСКАЯ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Забирают пенсии у 70-летней активистки за то, что «демонстрирует бело-красно-белый флаг» и «громко выкрикивает «Жыве Беларусь»».

70-летняя минчанка Нина Богинская - постоянная участница уличных акций. После того, как в прошлом году пенсионерке насчитали штрафы общим размером 7500 рублей, чтобы взыскать их, судебные исполнители объявили аукцион по продаже дачи женщины в деревне Домашаны Смолевичского района. Первоначальная стоимость имущества была 10 тысяч рублей (около 5 тысяч долларов), но дачу так и не продали.

- На всех аукционах, которые прошли, на дачу в Домашаны не нашлось ни одного покупателя, - рассказала Нина Богинская «Народной Воле». - Из отдела принудительного исполнения Смолевичского района мне сообщили, что на трех аукционах моя дача никого не заинтересовала, а потому они, что называется, «отходят от дела». Бумаги переслали коллегам в Первомайский район Минска, где я и живу. А оттуда и так постоянно слышу в свой адрес: «Заплатите штрафы!»

- Сколько их уже накопилось у вас?

- По-видимому, более 30 тысяч рублей (около 15 тысяч долларов). Хотя, честно говоря, точный подсчет я не веду, мне это просто не интересно. Даже на почту не хожу и не получаю сообщения об оплате штрафов.

- Каким образом собираются взыскать с вас такую большую сумму?

- С прошлого месяца начали высчитывать 50 процентов из пенсии. В последний раз я получила только 135 рублей, а пенсия у меня была 270 рублей. С 2015 года высчитывали 20 процентов, но сейчас, может быть, изменилось законодательство. Вот так у нас ценят пенсионеров! Забирают половину пенсии за то, что «демонстрирую бело-красно-белый флаг» и «громко выкрикиваю лозунг «Жыве Беларусь!» Я, кстати, судьям сказала: «Я громко не могу кричать, так как протезы изо рта вывалятся».

- Вашу дачу в Домашаны выставлять на аукцион больше не будут?

- Да, но теперь собираются выставить на продажу мою вторую дачу, которая находится в деревне Блужа Пуховичского района. И если недвижимость в Домашанах первоначально оценили в 10 тысяч рублей, то эту дачу - только в 3500 рублей (около 1700 долларов). Это очень мало. Хотя, честно говоря, дом там - не дворец. Из досок сбитая хатка, на подпорках стоит на болоте ... Думаю, что эту дачу на аукционах ожидает судьба предыдущей - никому не понадобится такое «счастье».