Куда «закапывают» деньги белорусов 1 20.11.2017, 9:59

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Карикатура: kartoon.kulichki.ru

Власти теряет еще один шанс для страны.

Игрокам рынка сельского туризма удалось отстоять право без регистрации ИП проводить банкеты, свадьбы и оказывать другие дополнительные услуги, доходы с которых помогают владельцам пережить «мертвый» сезон.

Председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова в комментарии zautra.by отмечает, что за пятнадцать лет существования в Беларуси агротуристической отрасли много сил пришлось потратить на лоббирование ее интересов. А ведь именно процветание этой отрасли спасает экономику регионов.

— В стране есть 2,5 тысячи усадеб, где люди делают то, к чему у них лежит душа. Они живут в сельской местности и работают на ее развитие. И когда приезжают туристы, создаются объекты, инфраструктура, веломаршруты или что-то еще, это хорошо и для местной власти, и для людей, — считает эксперт.

Агротуризм – бизнес с минимальным риском, считает Валерия Клицунова. Даже если дело не пойдет, у семьи остается благоустроенный дом, а стоимость земли рано или поздно вырастет. Получается, что вложенные деньги становятся долгосрочными инвестициями.

— Опыт музея «Дудутки» показал, что сельский туризм – абсолютно классная тема, которая хороша для всей страны. В то же время возникло первое движение по агротуризму в Литве. И я подумала, почему не у нас? — вспоминает Валерия Клицунова.

На первый призыв присоединиться к движению люди отзывались более активно, чем того ожидали инициаторы. И 20 ноября 2002 года было создано региональное объединение. С этого момента началось движение агроэкотуризма в Беларуси.

— Первым шагом было мое желание и уверенность, которой не было ни у кого. Вторым — создание организации. Опыт европейских стран показывает: пока нет организации, которая будет стабильно лоббировать интересы, обучать, делать проекты, договариваться с правительством, ничего сделать невозможно, — рассказывает глава БОО «Отдых в деревне».

Дальше оказалось, что в Беларуси есть большой человеческий потенциал – люди

способны наладить хороший сервис и хотят показать, что в белорусской деревне есть что предложить туристам. Это природа, душевное гостеприимство, обряды, фольклор, история, еда, народные ремесла. Дело оставалось за грамотной стратегией.

Именно благодаря этому агротуризм со временем стал привлекать не только сельских жителей, но и крупных бизнесменов, восстанавливающих заброшенные поместья и скупающих почти целые деревни.

Но указ для свободной деятельности пришлось отвоевывать целых полтора года. Для поведения свадеб и других торжеств в агроусадьбах владельцам усадеб хотели предложить оформлять ИП, что, по мнению многих из них, могло загубить индустрию.

— Это была постоянная борьба и диалог. Неадекватный вариант указа вернули на рассмотрение, после чего еще полгода шли обсуждение и переговоры с разными заинтересованными министерствами. В итоге диалога удалось прийти к нормальному варианту, — комментирует Валерия Клицунова.

Выгодные налоговые условия — хороший стимул для быстрого роста услуг сельского туризма, который увеличивает объем инвестиций в местные проекты.

Бизнес в агротуризме, по словам эксперта, в основном рентабельный. Но главное в его росте — вложения в сельскую местность.

— Люди зарабатывают и потом свои двести тысяч или полмиллиона «закапывают» в деревню. И чем больше человек вложил, тем больше он зарабатывает, − говорит Валерия Клицунова. — Деньги, которые люди могли увезти, они вложили в экономику региона.

Туристы, которые приезжают в агроусадьбы, тратят деньги на заправках, в местных музеях, магазинах.

— Можно посчитать, сколько зарабатывают от одной семьи иностранцев, решившей посетить усадьбу, хозяин и страна. Они купили четыре визы, четыре билета «Белавиа», трансфер, страховки, они пожили в Минске, сходили в рестораны и за сувенирами, могли взять машину напрокат, переводчика. То, что туристы оставляют хозяину, это лишь малая доля в этой цепочке, — объясняет Валерия Клицунова.

«Мы можем стать страной агротуризма для всего мира»

Первые годы агроусадьбы ограничивались предоставлением услуг, подобных гостиничным, и небольшим набором развлечений.

— Появились усадьбы, еда. Дальше встал вопрос, что, собственно, делать в белорусской деревне? Здесь же все разрушено: ни тебе магазинов, ни ресторанов, ни ярмарок и праздников, — вспоминает глава «Отдыха в деревне».

Владельцы усадеб стали взаимодействовать друг с другом, с местными властями, создавая туристические кластеры, организовывающие досуг туристов.

Сейчас упор делается на систему усадеб-экомузеев, развитие туризма, доступного для людей с инвалидностью, реализацию туристических услуг, основанных на принципах креативной экономики, приобщение к работе людей пенсионного возраста.

— 35% населения в деревнях — пенсионеры, которые, кроме прочего, не вовлечены в социальную жизнь. Из них 70% женщин, — объясняет Валерия Клицунова.

Россияне уже считают Беларусь лучшей страной для сельского туризма. Если продолжать развивать отрасль, в белорусское село станут больше приезжать и туристы из других стран.

— Мы можем стать страной агротуризма для всего мира. Автор путеводителя по Беларуси Найджел Робертс говорит, что самое интересное в Беларуси – это агроэкотуризм. Когда в Дудутках был главный секретарь Всемирной туристской организации Франческо Франджали, он сказал: «Это ваше конкурентное преимущество», — рассказывает Валерия Клицунова.

Конкурировать с другими странами в традиционном туризме Беларуси вряд ли удастся – ни природа, ни климат, ни инфраструктура не выдерживают конкуренцию. Но уникальный опыт в белорусской глубинке способен привлечь путешественникам, которым приелся привычный отдых в европейских городах, на море и в горах.