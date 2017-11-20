В Могилеве мужчина пытался ограбить банк 4 20.11.2017, 17:55

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В заложниках у грабителя были пять человек.

Днем 20 ноября неизвестный вошел в одно из банковских отделений в Могилеве, и, угрожая пистолетом, стал требовать деньги. Мужчина взял в заложники 5 человек и потребовал автомобиль. Пытаясь скрыться от силовиков, нападавший отстреливался, но его ранили и задержали, пишет tut.by.

В соцсетях могилевчане рассказали, что в районе улицы Калиновского слышна стрельба. Отделение банка окружила милиция, рядом дежурят медики.

«Неизвестный мужчина вошел в помещение и стал требовать деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет. Внутри находились работники отделения банка, клиенты. Здание оцепили. Сотрудники милиции и ОМОН задержали подозреваемого», — рассказал официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Позже выяснилось, что у мужчины был пистолет Макарова. Мужчина пытался скрыться от силовиков и отстреливался во время погони. Об этом с места происшествия сообщила официальный представитель УСК Могилевской области Оксана Соленюк.

Мужчина взял в заложники 5 человек в банке и требовал предоставить ему автомобиль, сообщает БЕЛТА со ссылкой на правоохранителей. На машине мужчина выехал за город, где его уже ожидали бойцы ОМОНа.

"Увидев их, злоумышленник оказал сопротивление, открыв огонь на поражение, при себе у него было боевое оружие. В ответ представители МВД были вынуждены применить силу. В результате спецоперации, в ходе которой правоохранители также применили оружие, мужчина был ранен в ногу и задержан. Больше пострадавших нет", - рассказали в правоохранительных органах.

На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело за захват заложников. Нападавший находится в больнице.