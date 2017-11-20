Стали известны подробности ограбления банка в Могилеве 20 20.11.2017, 18:59

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Нападавший в течение часа держал в заложниках кассиров и клиентов банка.

Днем 20 ноября неизвестный мужчина с пистолетом ворвался в отделение «Беларусбанка» по улице Калиновского в Могилеве. В течение часа он держал в заложниках кассиров и клиентов банка, после чего с применением оружия был задержан милицией.

Олег Ш., в прошлом житель Могилева, ныне живущий в Москве, был на связи с братом, когда началось нападение, пишет nn.by.

Олег говорит: нападавший собрал все телефоны клиентов и сотрудников банка в урну для мусора. Голос у нападавшего был нервный, истерический.

«Я подумал, что нападавший — молодой человек. Лет 25—30. Но, конечно, может его подвел голос», — говорит Олег.

Нападавший требовал, чтобы милиционеры оставили свое оружие в машине и дали ему возможность уехать. Кричал: «Положите оружие, уходите, если не хотите проблем!».

«Все, что происходило, я слышал в течение почти часа пока не выключился телефон. Очень сильно переживал за маму и брата. Слышал, как кто-то из заложников спрашивал (у преступника) можно ли выпить лекарство, он вроде бы позволил, потом какая-то женщина спросила, нужен ли кому-то валидол, и услышал голос своей мамы — дайте мне тоже валидол (у нее слабое сердце, да и возраст уже немалый)…», — сообщил собеседник.

Если кто-то жаловался, нападавший нервничал, говорил: «Вы в банк пришли, у вас, наверное, деньги есть, а я здесь не от хорошей жизни».

Также нападавший попросил одну женщину, чтобы та вышла к милиции и озвучила его требования. «Я хочу, чтобы мне разрешили покинуть здание и уехать, тогда никто не пострадает. Банку все равно, он застрахован», — говорил грабитель.

Женщина даже не вышла, а наверное, только открыла дверь, так как, после того как прокричала требования, вернулась в банк.

Затем нападавший потребовал провести переговоры. «Если мои условия примут, я отпущу женщин, но одного человека оставлю, возьму с собой», — обещал он.

Затем пришел милиционер, какой-то начальник то ли охраны милиции, то ли банка.

«У вас не должно быть оружия», — говорил ему грабитель. «Начальник» уверял, что оружия нет. Нападавший не верил. Едва не возник скандал: грабитель спросил, где служил его «гость», а тот ответил, что нигде. Грабитель не поверил, начал злиться, мол, как такое может быть?

Грабитель требовал, чтобы к банку подогнали машину и на его глазах сложили в машину все оружие. Затем он хотел уехать, на той же машине или нет — неизвестно.

«Через некоторое время — послышался визг автомобиля, крики: «давайте быстро за ним!» И звуки выстрелов. Все продолжалось около часа», — рассказал Олег.

Сейчас мать и брат в милиции. Телефоны им пока не вернули.

В банке было 5 человек заложников, сообщает БелТА со ссылкой на правоохранителей. Автомобиль грабителю все же предоставили. На этой машине мужчина и выехал за город, где его уже ждали бойцы ОМОНа.

«Увидев их, злоумышленник оказал сопротивление, открыв прицельный огонь, так как при себе у него было боевое оружие. В ответ представители МВД были вынуждены применить силу. В результате спецоперации, в ходе которой правоохранители тоже применили оружие, мужчина был ранен в ногу и задержан. Больше пострадавших нет», — рассказали в правоохранительных органах.

Грабитель в больнице — милиция ранила его в ногу при задержании. Он был вооружен пистолетом Макарова. Из клиентов и сотрудников банка никто не пострадал.

В отношении грабителя будет возбуждено уголовное дело за захват заложников. Наказание — до 12 лет лишения свободы.