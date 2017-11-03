Уроженка Барановичей в Швейцарии: В шоке от белорусских цен 43 3.11.2017, 12:43

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Белорусское варенье даже для швейцарских зарплат – дорогое удовольствие.

Уроженка Барановичей Тамара Раменспергер (в девичестве – Шитикова) 15 лет живет в Швейцарии. Она рассказала Intex-press, почему Беларусь не стоит называть маленькой Швейцарией, почему белорусское варенье даже для швейцарских зарплат – дорогое удовольствие и что белорусам мешает жить так, как швейцарцы.

О переезде

Впервые я поехала в Швейцарию в гости к маме: она вышла замуж за швейцарца. Мне показалось, что я попала в другой мир: много цветов, красивые дома, неописуемая красота вокруг, улыбчивые и приветливые люди. Такую жизнь тогда можно было увидеть разве что на картинках. Почти семь лет я ездила туда в гости, прежде чем решиться на переезд. Но в начале 2000-х жить на родине стало настолько тяжело, что я собрала вещи и вместе с дочерью Ниной от первого брака уехала из Барановичей.

Поначалу было непросто. Несмотря на то, что у меня был диплом педагога, пойти преподавать я не могла, так как белорусское образование, по крайней мере гуманитарное, там не котируется.

Чтобы подтвердить наш диплом, нужно заново учиться, а для этого – знать немецкий язык на уровне местных жителей и иметь большие деньги – для моего диплома (я окончила Барановичский педколледж), к примеру, около 9000 долларов. Поэтому пришлось идти туда, где нужны руки. После почти трехмесячных поисков я устроилась обычной рабочей на фабрику по производству сыров и йогуртов.

Работала, совершенствовала язык, несколько раз переезжала из одного кантона (административная единица, что-то наподобие нашей области. – Авт.) в другой. Уже восемь лет я работаю на фабрике, где шьют лучшие в мире матрацы: управляю машиной, которая шьет детали для самых дорогих моделей. Здесь, как ни странно, пригодилось мое образование, ведь я по совместительству учитель труда и, помимо всего прочего, обучалась швейному делу.

Об условиях труда

Испытательный срок обязателен. Но, в отличие от многих белорусских компаний, в Швейцарии работники на испытательном сроке получают такую же зарплату, как и основные.

На уровень зарплаты влияют многие факторы: от образования до пола. Женщины часто зарабатывают меньше. У иностранцев также могут быть зарплаты ниже, чем у швейцарцев. Для женщины без образования 4500 франков (швейцарский франк примерно равен доллару США. – Авт.) без вычета налогов считается очень хорошей зарплатой, с образованием – 6000.

Вообще, чтобы чему-то научиться и получить хорошую работу, необязательно поступать в университет, существует множество различных курсов.

Работодатели мотивируют и всячески поощряют работников за хорошую работу. Ежегодно выплачивается крупная премия. На фабрике, где я работаю, – это порядка 1000 франков. Кроме того, продукцию своей компании работники могут купить в десятки раз дешевле, чем в магазине, а если продукт выходит с небольшим браком, его отдают даром.

О социальной защите

Наверное, ни в одной стране мира нет такой сильной социальной поддержки, как в Швейцарии. Если человек остался без работы, государство выплачивает ему пособие в размере 80% от зарплаты с последнего места работы, пока он снова не трудоустроится. Ему помогают найти работу, предлагают различные курсы по переквалификации. Все безвозмездно. Но если человек несколько раз отказывается от предложенной государством работы, его могут лишить пособия.

Государство помогает не только гражданам, но и всем, кто живет здесь. Человеку необязательно стремиться стать швейцарцем. Если ты хороший человек, платишь налоги, соблюдаешь закон, государство будет тебя поддерживать. Швейцария принимает всех.

О том, кто и за что платит

Жить в Швейцарии недешево. Снять квартиру стоит минимум 800 франков, плюс 300 за коммунальные услуги, телефон и интернет – так уходит около 30% от зарплаты. Ежемесячная медицинская страховка на одного взрослого стоит 400 франков, на ребенка – 200. Если ты живешь на одну зарплату и у тебя есть ребенок – еще минус 15% от зарплаты.

Много денег уходит на то, чтобы обеспечить себе нормальную старость. Есть несколько видов ежемесячных пенсионных отчислений. Часть высчитывают на работе в счет пособия, которое потом будет платить пенсионеру государство. Еще часть ты отдаешь страховой компании, которая потом тебе выплатит единовременное пособие при выходе на пенсию. А еще есть счет в банке, куда также откладываются деньги. После смерти пенсионера его пенсия переходит по наследству супругу.

О том, кто и что решает

В Швейцарии все важные для жизни вопросы решают сами граждане. Президентов кантонов (чиновников типа губернаторов или мэров. – Авт.) выбирают, причем ежегодно. Если же нужно решить какой-то важный для конкретной местности или населенного пункта вопрос, людей собирают на главной площади, раздают каждому по две карточки (один цвет означает «за», другой – «против») и оглашают вопросы, которые нужно решить. Предложение проходит, только если большинство проголосует за него.

О швейцарских «ПТУ»

В Швейцарии очень интересная система получения средне-специального образования. После школы (среднее образование в Швейцарии бесплатное, за исключением частных школ) тоже есть что-то наподобие белорусских профлицеев, обучение в них длится три года, и оно бесплатное для всех жителей Швейцарии. Но, в отличие от белорусских, швейцарские студенты не просиживают штаны на лекциях. Четыре из пяти дней они работают и только день проводят на занятиях. В Швейцарии считается, если ты не работаешь – ты ничего не знаешь. Работа – это практика, на нее и делается упор. И зарплату ученики получают такую же, как и остальные работники.

О том, что швейцарцы в сейфах хранят

В Швейцарии, как и в Америке, разрешено хранить дома оружие. У многих швейцарцев оно есть, но, как ни странно, никто ни в кого не стреляет. Разрешение на ношение оружия могут получить только граждане Швейцарии. Для этого нужно просто пройти психологический тест. Оружие продается в специальных магазинах, хранить дома его можно только в сейфе.

У нас тоже есть дома оружие, но отнюдь не для самообороны. Мой мужчина просто любит пострелять в тире.

О швейцарских мужчинах

Швейцарские мужчины, в отличие от многих белорусских, любят и уважают своих жен, во всем им помогают и поддерживают. Здесь нет разделения на женские и мужские семейные обязанности. Если один моет посуду, другой вытирает.

О «маленькой Швейцарии»

Не понимаю, почему Беларусь называют маленькой Швейцарией. Как по мне, между этими двумя странами нет ничего общего. Даже пейзажи отличаются (в Швейцарии – горы, озера огромные, очень много цветов и зелени), не говоря о менталитете людей и уровне жизни.

О белорусских каникулах

Как бы странно ни звучало, но от швейцарского люкса тоже устаешь. Иногда хочется растопить печку, сходить в лес за ягодами. Поэтому я купила домик в глухой деревне под Слонимом, и мы с семьей дважды в год – зимой и летом – устраиваем себе белорусские каникулы.

Я не могу сказать, что скучаю по Барановичам. Скорее, по воздуху, по людям, это сложно описать словами.

Когда мы приезжаем в Беларусь, объедаемся колбасами. Они здесь более натуральные и вкусные, хотя совсем недешевые. А из Беларуси в Швейцарию ничего не везем, разве что шахматы деревянные или изделия из льна в качестве сувенира, так как там просто нет такого. В остальном же белорусское не выдерживает конкуренции со швейцарским.

О белорусском гостеприимстве

Белорусские застолья для швейцарцев – настоящий шок. Мой муж удивлялся, как белорусы могут выпивать столько спиртного и практически не пьянеть, пока не побывал в гостях в Беларуси. В Швейцарии никто не сидит за столом часами, тем более не остается на ночь. Там гости попили-поели и потом до конца вечера могут только кофе пить.

О людях и их «одежке»

Я разучилась одеваться, как белорусские женщины. И мне это нравится. Я могу запросто пойти на прогулку по центру города в сланцах и шортах, не заботясь о том, что обо мне скажут или подумают. Для швейцарцев важен человек, а не то, во что он одет.

О швейцарской скромности

Швейцарцы не тратят деньги на то, чтобы произвести на кого-то впечатление, хотя могут себе это позволить. Шикарные свадьбы, к примеру, здесь устраивают только иностранцы, швейцарские же церемонии очень скромные. Вообще, люди в этой стране довольно экономны, возможно, поэтому они так хорошо живут. На что они не жалеют денег, так это на путешествия.

О том, когда белорусы смогут жить, как швейцарцы

Швейцарцы очень пунктуальны, аккуратны и дотошны во всем. При этом над ними никто не стоит с палкой – просто такой менталитет. Все, что сделано здесь и руками швейцарцев (работа иностранцев, которых здесь немало – другой вопрос), отличается изумительным качеством. Когда белорусы будут относиться к работе так же и приоритетом станет не количество, а качество, то и они смогут жить так же хорошо.

Белорусские цены не по карману швейцарским зарплатам

Средняя начисленная зарплата в Швейцарии, по данным, опубликованным на сайте Федерального статистического управления, составляет 6427 франков (6555 долларов США). Но, по словам Тамары Раменспергер, на деле на такие заработки могут рассчитывать лишь люди с высшим образованием, живущие в крупных городах. В реальности же средняя начисленная зарплата у большинства – 4000–5000 франков без вычета налогов. Белорусам, по официальным данным, начисляют примерно в 10 раз меньше. Реальная же зарплата, судя по опросам, еще ниже. А вот цены на некоторые основные продукты питания в Швейцарии ненамного выше, а то и такие же.

«Этим летом мы были в Беларуси и решили сварить варенье да компотов поставить на зиму. Так мы были в шоке от цен на сахар, он стоит практически как у нас в Швейцарии, при том, что зарплаты намного выше! – рассказывает Тамара. – Вообще, в Беларуси все очень дорого, особенно продукты, разве что стройматериалы намного дешевле, чем в Швейцарии».

Кило макарон или сахара в Швейцарии стоит всего доллар, буханка черного хлеба – 85 центов, а вот мясо или картошка дороже – 20 и 2,2 доллара за кило соответственно.

Сколько примерно продуктов помещается в начисленных средних зарплатах белорусов и швейцарцев