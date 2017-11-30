Дмитрий Басков: Вероятность поездки на Олимпиаду есть, но это тонкий момент 3 30.11.2017, 16:24

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Дмитрий Басков

Зам председателя федерации хоккея Беларуси прокомментировал возможную поездку на Олимпиаду.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) может использовать мировой рейтинг при отборе недостающей команды на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане в том случае, если команда России будет не допущена. Следовательно, существует вероятность того, что на Игры может поехать сборная Беларуси, занимающая 10-е место рейтинга — самое высокое среди стран, которые не отобрались на хоккейный олимпийский турнир. Заместитель председателя ФХРБ Дмитрий Басков прокомментировал неоднозначную ситуацию, пишет sb.by:

- В том числе из соображений добрососедства мы, конечно, следим за тем, как развивается ситуация вокруг команды России. Разумеется, знаем о том, что в случае ее недопуска Международная федерация хоккея может добрать недостающую команду, используя мировой рейтинг. То есть вероятность нашей поездки в Пхенчхан существует. Но конкретики в данном вопросе пока нет. И со всех точек зрения это очень тонкий момент, — приводит слова Баскова