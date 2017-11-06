В Саудовской Аравии назвали провинности задержанных принцев 1 6.11.2017, 11:09

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аль-Валид ибн Талал

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Задержанных властями Саудовской Аравии членов королевской семьи, а также десятков чиновников и бизнесменов, среди которых действующие и бывшие министры, обвиняют в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве, растрате и других преступлениях. Об этом агентству Reuters рассказал высокопоставленный чиновник королевства (перевод – rbc.ru).

В частности, против владельца инвестиционной компании Kingdom Holding, племянника короля Саудовской Аравии, миллиардера аль-Валида ибн Талала выдвинуты обвинения в отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве денег у чиновников.

Уволенный с поста главы Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла обвиняется в растрате, найме «мертвых душ», передаче госконтрактов собственным компаниям, среди которых называют сделку на $10 млрд на поставку раций и бронежилетов.

Бывший министр финансов Ибрагим аль-Ассаф, член правления национальной нефтяной компании Saudi Aramco, обвиняется в растрате при расширении Великой мечети Мекки. Кроме того, его подозревают в использовании служебного положения и конфиденциальной информации при осуществлении сделок с землей.

Бывший губернатор Эр-Рияда принц Турки ибн Абдулла, по мнению властей, тоже снабжал контрактами собственные компании, а также допустил злоупотребления при строительстве метро.

4 ноября король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ о борьбе с коррупцией и создании верховного комитета по борьбе с ней под председательством наследного принца. Монарх заявил, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах королевства.

Вскоре после этого телеканал Al Arabiya сообщил о массовых задержаниях в высших эшелонах власти: в коррупции заподозрили 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и десятки бывших министров. Общее число задержанных высокопоставленных лиц, по неподтвержденным данным, достигло 40 человек.

По версии агентства Bloomberg, король Салман решил таким способом расчистить путь к трону для своего 32-летнего сына Мохаммеда ибн Салмана аль-Сауда.