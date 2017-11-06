Беларусь наторговала с Африкой cебе в минус 3 6.11.2017, 11:26

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«Точечные» продажи тракторов и БелАЗов не помогли.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-августе этого года отрицательное сальдо в операциях с 16 странами Африки составило 40,476 млн долларов, пишет «Завтра твоей страны».

Минус в торговле образовался в этот период с половиной главных африканских партнеров — это восемь государств. В том числе Гвинея, которая стала главным участником внешнеэкономической деятельности белорусских субъектов хозяйствования на африканском континенте. Объем торгового оборота с этой страной составил 58,6 млн долларов, из которых 54,6 млн долларов пришлось на импорт.

Интересно, что лидерство в обороте Гвинее обеспечили фруктово-овощные поставки в Беларусь, отмеченные, кстати, Россельхознадзором. Гвинея в этом году стала одним из лидеров по ввозу на территорию Беларуси персиков (за восемь месяцев импорт – 20,5 млн долларов). Достаточно большими были объемы импорта из Гвинеи груш, томатов, капусты.

В итоге Гвинея опередила по обороту главного торгового партнера Беларуси на африканском континенте — Египет. С этой страной сальдо составило 55,5 млн долларов, из которых белорусский экспорт был 37,2 млн долларов.

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В число стран, которые в этом году больше ввозят, чем вывозят из Беларуси, входят Танзания (33,5 млн), Бенин (отрицательное сальдо — 22,8 млн долларов), Мадагаскар (22,5 млн), Кения (19,1 млн), Гана (8,2 млн), Замбия (7,4 млн), Кот д`Ивуар (6,3 млн).

В группу стран с положительным сальдо вошли, кроме Египта, Ангола (45,2 млн), Марокко (21,6 млн), Зимбабве (17,5 млн), Нигерия (12 млн), Сенегал (9, 5 млн), Мали (9 млн) и ЮАР (276,3 тыс.).