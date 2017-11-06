По улицам Витебска пронесли голову Ленина из холодца 5 6.11.2017, 12:09

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Фото: Сергей Серебро

Художница устроила со своим произведением фотосессию накануне 100-летия госпереворота большевиков.

После закрытия выставки «Другое поколение есть другое пространство. Время женщин» Анастасия Гончарова пока так и не решила, что же будет делать со своим произведением. От головы Ленина из холодца изрядно попахивает, поэтому законсервировать ее для другой выставки не удастся.

Как сообщают «Народныя навіны Віцебска», накануне 100-летия Октябрьской революции Анастасия решила пройтись по городу со своим 700-граммовым произведением.

Напомним, нашумевшая скульптура в виде головы Ленина была основой инсталляции «12 ножей в спину революции». Произведение, как и остальные экспонаты выставки, продержалось в Витебском центре современного искусства всего лишь сутки. После чего выставку свернули.