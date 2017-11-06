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Лукашенко 13 дней отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах

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  • 6.11.2017, 17:13
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Диктатор побил собственный рекорд в продолжительности заграничных «вояжей».

Как удалось узнать kp.by, в понедельник, 6 ноября, президентский Boeing-767 вылетел из Абу-Даби в Минск.

Таким образом, Лукашенко провел в Арабских Эмиратах 13 дней - он побил собственный прошлогодний рекорд, когда провел в Эмиратах девять дней.

В пресс-службе Лукашенко этот визит с упорством идиота называли рабочим, отмечая, что арабская сторона пригласила Лукашенко «традиционно несколько дней погостить». 

Вместе с Лукашенко на Ближний восток улетели его младший сын Николай, старший – Виктор, личный врач Лукашенко Светлана Коношенко – она постоянно сопровождает Лукашенко во время различных мероприятий и в поездках. 

Также на кадрах засветился помощник Лукашенко Николай Корбут, председатель «Банка развития» Сергей Румас и пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

За время визита сообщалось о всего двух официальных встречах. На девятый день Александр Лукашенко незапланировано встретился с президентом Украины Петром Порошенко, который в те дни находился там с рабочим визитом. 

А на двенадцатый день - с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном – это младший брат президента страны.


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