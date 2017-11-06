Ценности по-русски 2 Олег Панфилов

6.11.2017, 17:41

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Олег Панфилов

У России не может быть идеологии, как у любой другой искусственной страны, созданной войнами и захватами чужих территорий.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин вдруг решил, что парламенту срочно необходимо обзавестись базовыми ценностями, на основе которых он должен строить законотворческую работу. По версии Володина, это — семья, вера, сплоченность, Родина и справедливость. 183 года до него, 19 ноября 1834 года, граф Сергей Уваров вывел теорию государственной идеологии Российской империи — православие, самодержавие, народность.

И тогда, и сейчас повод был один — страх перед революциями. После взятии Бастилии в 1792 году российские монархи потеряли покой — они боялись влияния французской революции и искали способы отвлечь внимание населения и сплотить его вокруг трона. Лозунг французских революционеров — «Libertе, Égalité, Fraternité» (Свобода, равенство, братство) — бесил царей. В Декларации прав и свобод человека, принятой Национальным учредительным собранием Французской республики 26 августа 1789 года, указывалось, что «свобода состоит в возможности делать всё, что не наносит вреда другому». Разъяснение про «равенство» и вовсе было опасным для России, где крепостное право было единственным правовым рычагом воздействия на население.

Назначенный Николаем I новый министр народного просвещения граф Сергей Уваров в своем докладе «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения» предложил императору воспользоваться триадой «православие, самодержавие, народность». Николаю Павловичу, отличавшемся жестокостью и прозванному «Палкиным» — за дозволение физически наказывать подданных за провинности, — нужно было идеологическое обоснование монархии. Триада Уварова способствовала, как тогда считалось, консолидации политических сил, выступающих за самобытный путь исторического развития России.

Дабы понять, кем был автор триады граф Уваров, достаточно напомнить об истории того же 1834 года, когда по его инициативе был закрыт журнал «Московский телеграф», опубликовавший «крамольную» пьесу Нестора Кукольника — «Рука Всевышнего Отечество спасла». Министр народного просвещения граф Сергей Уваров писал о журнале: «Это проводник революции, он уже несколько лет систематически распространяет разрушительные правила. Он не любит России».

Эта фраза потом много раз использовалась разными правителями России — в Советском Союзе за такую резолюцию расстреливали или ссылали в ГУЛАГ. Не любить Россию в любой ее политической ипостаси — монархии или советской власти — было смертельно опасно. Причем, степень нелюбви всегда определялась теми же чиновниками, «тройками» и постановлениями ЦК КПСС. Очевидно, нынешняя, «демократическая» Россия идет по тому же пути. Только теперь мерить патриотизм будут по триаде выпускника Саратовского института механизации сельского хозяйства Вячеслава Володина, который благодаря своим карьеристским талантам дошел до высокого поста одного из руководителей России и личного друга российского вождя Путина.

Нынешние правители России тоже страдают недостаточностью обоснования своего политического строя, хотя, в отличие от царской России, у них есть конституция с красивыми словами о демократии и свободах. Они и так ее нарушают, но желают большего — нарушать когда захотят и насколько захотят, да еще чтобы при том при всем народ любил их и слушался.

Как и российские монархи, нынешняя российская власть живет в тяжелых идеологических условиях: в 18 и 19 веках Европу сотрясали французские революции, заставлявшие Российскую империю придумывать все более новые условия для удержания власти. Так и сейчас «демократическим» Кремлем любая новая «цветная революция» воспринимается как угроза самому ему сущестованию — как нож, даже не важно, в какую часть тела. Уже сложно разобрать, чего в Кремле боятся больше — новых экономических санкций со стороны Запада или очередной «цветной революции» в Азии или Африке, особенно когда лояльный режим падает под напором желающих освободится от диктатуры.

Еще одна аналогия достойна для осознания происходящего сейчас в России. В 1861 году император Александр I отменяет крепостное право, существовавшее с 1497 года. За 364 года бесправного существования на территории России выросло несколько десятков поколений людей, которые иной жизни, как подчинения хозяину, не знали. После освобождения от «законного» рабства подданные Российской империи не знали, что делать со свободой, рабство уже было в крови, в генах, в образе жизни и в сознании, они не умели быть свободными, они нуждались в хозяине. Когда большевики начали дурить население сказками о свободах, россияне недоверчиво согласились стать строителями «светлого будущего», но спустя время их опять загнали в новое «крепостное право» — в колхозы, с теми же условиями — без права на передвижение, без документов и под зорким оком партийных органов. И опять рабы воспряли духом — у них появился вождь и хозяева — председатели колхозов и секретари горкомов.

С победы большевистской революции до всеобщего колхозного строительства прошло ровно 12 лет. Столько же времени прошло после периода очередных сказок о «гласности», «перестройке» и строительства демократии Михаила Горбачева и Бориса Ельцина до появления нового «мессии» Владимира Путина. И опять россияне с облегчением вздохнули и приняли «крепкую руку» как желаемую и желанную форму власти. Новый вождь восстанавливать колхозы не стал, решил обойтись шовинизмом и национализмом, предложив начать строительство нового «светлого будущего», теперь уже под названием «русский мир». Россияне так тосковали по «сильному лидеру», что практически сразу забыли про ельцинскую конституцию и стали выполнять все, что бы майорская душа не пожелала — войну в Чечне продолжили, выборы глав регионов отменили, цензуру восстановили, пропаганда процветает, хилым русским кулачком размахиваем во все части света, добрались до выборов в США и ненавистной Европы.

Еще в октябре 2014 года на заседании международного клуба «Валдай» Володин произнес две фразы, которым граф Уваров долго бы аплодировал: «Атаки на Путина — это атаки на Россию» и «Нет Путина — нет России сегодня». Теперь Володин пошел дальше, заявив на заседании XXI Всемирного русского народного собора: «Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство. Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплочённость, Родина. И конечно — справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и, в конечном счёте, разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности».

Кто такие «революционные маргиналы», он тоже пояснил: «Революция — это насильственный захват власти. Недопустимо романтизировать революции и героизировать людей, свергающих законные правительства, обрекающих свои народы на страдания». То есть, с точки зрения автора диссертации под названием «Разработка и обоснование параметров весового дозирующего устройства стебельных кормов», правители всегда правы, а те, кто считает иначе, те — «революционные маргиналы», которым нет места в российском обществе.

За последние сто лет российские маргиналы четырежды устраивали революции — в 1905 году, дважды в 1917 и схожие с революционным настроем события августа 1991 года. Стало быть, все они были вредны, а Николай II и Михаил Горбачев были достойными правителями, на которых посягнули маргиналы. Поскольку товарищ Володин вступил в ряды КПСС в 1985 году, до того активно занимаясь комсомольской работой, то часть жизни он прожил идеологическим маргиналом, шагая по центральной улице Саратова каждый год 7 ноября, прославляя ленинских маргиналов.

Действия и взгляды убежденного маргинала Володина ничем не отличаются от строителей коммунизма, среди которых он шел в стройных рядах, а теперь клянет их, как почитателей Великой Октябрьской социалистической революции. Хотя поступает так, как его старшие коллеги по КПСС: британская газета «Financial Times» писала, что именно он как глава администрации президента «ужесточил контроль над средствами массовой информации, объявил неправительственные общественные организации «иностранными агентами» и предоставил спецслужбам более широкие полномочия в плане слежки».

1 октября в московском храме Христа Спасителя на Всемирном Русском народном соборе большевистскую революцию столетней давности ругали все, по той же причине — из-за боязни похвалы революционерам, которые тогда свергали власть. Другая причина — все выступающие выросли в идеологии прославления большевиков и идеологии марксизма-ленинизма, о которой сейчас хорошо говорить не принято, потому что у них есть новый вождь со своей новой имперской идеологией «русского мира». Который, как им кажется, совершенно мирный и без насилия. «Революционные потрясения, в том числе происходящие в соседних странах, расцениваются в обществе негативно и уж точно не как пример для подражания», — завершил свое выступление Володин, добавив, что «наша страна выбрала созидательный и мирный путь развития». Он забыл упомянуть все события последних лет, в которых Россия оружием проводит «созидательный и мирный путь развития».

У России не может быть идеологии, как у любой другой искусственной страны, созданной войнами и захватами чужих территорий. Российские идеологи что-то выхватывают из истории, что-то откровенно воруют у других диктатур. Пройдет время, и кремлевские чиновники возьмут за основу нацистский лозунг 1938 года — «Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer». У Туркменбаши же неплохо получилось, когда в 1990 годы по всему Туркменистану появились транспаранты с надписью «Халк, Ватан, Туркменбаши», один в один повторяющий нацистский лозунг «Один народ, одна страна, один вождь». Немного осталось и до появления в России — потерпите.

Олег Панфилов, «ТСН»