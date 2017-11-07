История борьбы белорусов с памятниками Ленину 5 7.11.2017, 12:03

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Фото: «Радыё Свабода»

Вождя избивали кувалдами, взрывали, забрасывали яйцами и обливали валерьянкой.

Памятник Ленину в Лиде был облит красной краской утром 7 ноября в 2016 году. Это не первый случай нападения на скульптуру вождя в Беларуси. Ленина избивали кувалдами, взрывали, забрасывали яйцами и обливали валерьянкой. Про «народную любовь» к вождю в Беларуси - материал «Радыё Свабоды».

«Дьявол не может стоять напротив храма»

В середине 1990-х в Лиде уже нападали на Ленина. Два молодых парня ночью разбили кувалдой памятник возле железнодорожного вокзала. Об этом рассказывал Станислав Судник:

«Взяли кувалду и начали лупить. Разбили голову и пошли. А потом один другому говорит: «У этих большевиков может быть запасная голова». И вернулись бить дальше. Но кто-то позвонил и выскочили милиционеры».

Парней судили и дали условный срок. Однако Ленина возле вокзала не восстанавливали. На старом постаменте установили скульптуру поезда.

Также разрушили памятник Ленину в селе Островля под Лидой. Человек разбил скульптуру, которая стояла напротив костела. Он заявил, что памятник дьяволу не может стоять напротив храма.

В 2006 году уже сами власти разрушили еще один монумент Ленину в Лиде. Он стоял на центральной площади. Город готовился к международной выставке, и площадь также благоустроили. Когда кран поднял памятник, тот развалился на три части.

Восстановленного Ленина вернули в город, но поставили не в центре площади, а во дворе за домом офицеров.

В Жодино одного Ленина взорвали, второго разбили

С советских времен в Жодино было три памятника Ленину: один возле Дворца культуры завода «БелАЗ», второй в районе ГРЭС, третий - Ленин в детстве - во дворе жилого дома. Скульптуры «большим» Лениным значительно пострадали за время независимости. Убрали «маленького» Ленина.

В 1998 году неизвестный обвязал голову центрального Ленина тринитротолуолем и взорвал памятник.

Было возбуждено уголовное дело. Преступник вскоре сам пришел в милицию. Свой поступок он объяснил местью за неудачную жизнь. Его осудили за злостное хулиганство и дали два года «химии».

Безголовый монумент восстановили в 2008 году. Скульптор Михаил Концевой фактически создал новый памятник. Гипс заменяли на металл, также изменился цвет: памятник стал черным.

В 2007 году пострадал второй Ленин, в районе ГРЭС. «В результате ударов тяжелым тупым предметом у памятника отбиты кусок верхней части туловища, голова и правая рука», - писали про этот случай.

Этого Ленина тоже хотели восстановить. Но постамент до сих пор стоит пустым. На его место даже думали установить скульптуру Богуслава Радзивилла. Именно на бывших землях князя расположено современное Жодино. Как сообщили журналистам в городском краеведческом музее, памятника Радзивиллу в Жодино до сих пор нет.

Унитаз и туалетная бумага для Ильича

В 1990-е неизвестные отбивали нос в скульптуре Ленина в Ивье, был поврежден памятник в Свислочи. Много раз страдал Ленин в Ружанах. Ему отбили руку, вместо которой прикрепляли деревянный протез. Затем отбили и голову. Издевательства над памятником закончились только после того, как его убрали из деревни в 2002 году.

Большой монумент Ленину исчез с центральной площади Новогрудка еще в 1998 году. Компенсирует его бюст, который вытащили из райисполкома в центр города. Но и тот не оставляют в покое.

7 ноября 2009 года единственный в городе бюст Ленина в Новогрудке облили зеленой краской. В тот же год облили краской памятник Ленину в Осиповичах.

Также в 2009 году, в день рождения Ленина, брестские активисты «Молодого фронта» поставили возле памятника вождю унитаз и рулон туалетной бумаги. В тот же день в Сморгони к центральному Ленину принесли венок из колючей проволоки.

В Минске в 2011 году, во время торжеств 7 ноября, трое членов «Молодого фронта» стали бросать яйца в памятник Ленину на площади Независимости. При этом молодые люди выкрикивали: «Коммунизм под трибунал».

На следующий год молодофронтовцы облили тот же монумент валерьянкой. А в Новобелицким районе Гомеля памятник Ленину накануне 7 ноября того же года облили краской.

Справка

Учет памятников Ленину в Беларуси никто не ведет. Известно лишь, что девять скульптур входят в список историко-культурных ценностей.

По подсчетам Дмитрия Кудинова, московского культуролога, который собирает информацию о памятниках Ленину по всему миру, в 2016 году в Беларуси оставалось 400 из прежних 600 памятников.