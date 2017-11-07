The Independent назвал 10 самых безопасных стран мира 2 7.11.2017, 12:34

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Первое место заняла Исландия.

Журналисты издания The Independent, основываясь на данных «Глобального индекса миролюбия — 2017», назвали наиболее безопасные в этом плане страны.

«Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index) — индекс, публикуемый Международной группой Institute for Economics and Peace с 2007 года, напоминает tut.by. Беларусь в этом индексе занимает 103-е место, опережая Мьянму и Уганду.

А кто же входит в десятку самых безопасных?

10. Ирландия практикует военный нейтралитет с 1930-х годов. С большой вероятностью она его сохранит.

9. Швейцарская история военного нейтралитета начинается с Парижского договора 1815 года. С тех пор она не участвует в военных конфликтах. К тому же ее горы являются отличным природным барьером против иностранного вторжения.

8. Словения может практически полностью обеспечить свои потребности за счет развития тепловой, солнечной и гидроэлектроэнергии, поэтому в случае конфликта ей не надо будет полагаться на другую страну. К тому же Словении удалось держаться вдалеке от Первой и Второй мировых войн.

7. Фиджи — островное государство на юге Тихого океана, изолированное и, следовательно, безопасное. Правительство этой страны, как правило, не вмешивается в международные конфликты.

6. Дания, хотя и является членом Организации Североатлантического договора, но обладает таким регионом, как Гренландия, который политически не привязан и достаточно удален, чтобы быть безопасным.

5. Австрия в категории конфликты, милитаризации общества и безопасности набрала всего 1,5 балла из 5 возможных.

4. Португалию можно назвать «оазисом стабильности» — страна традиционно держится в стороне от военных конфликтов.

3. Новая Зеландия стремится к самодостаточности, получая больше половины потребляемого электричества от гидроэлектростанций. Плодородные сельхозугодья смогут обеспечить население в случае отсутствия помощи со стороны. Безопасности способствует и отдаленное расположение страны.

2. Канада набрала всего 1,1 балла из пяти в категориях внутренней и внешней нестабильности — это одна из наименее вовлеченных в вооруженные конфликты стран.

1. Исландия занимает первую строчку «Глобального индекса миролюбия». По всем показателям эта страна набрала в среднем 1,19 балла, что характеризует ее как одно из самых безопасных мест в мире.