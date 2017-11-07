В Витебске пенсионеры пытаются вернуть свои деньги после прихода «электрика» 5 7.11.2017, 12:48

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Совсем недавно в городе появился новый «лохотрон».

В последнее время в РУП «Витебскэнерго» стали массово поступать телефонные звонки, сообщения в социальных сетях от жителей областного центра.

РУП «Витебскэнерго» предупреждало жителей города и области о том, что гражданам следует быть внимательными и знать о том, что сотрудники энергоснабжающих организаций во время визитов к потребителям обязательно одеты в спецодежду и имеют при себе соответствующее удостоверение.

Удостоверение содержит номер, фамилию, имя и отчество сотрудника, его структурное подразделение и должность, срок действия документа и фотографию. На нем обязательно должна быть печать филиала.

А совсем недавно в Витебске появился новый «лохотрон». Теперь это проверяльщики напряжения в проводке.

Аккуратно подстриженные и чисто выбритые парни в модных стильных костюмах ходят по квартирам и причесывают народ на проверку напряжения в проводке, — писали в витебских пабликах.

Пожилая пара из Витебска втридорога заплатила частной фирме за замену автоматов в электрощите. Сейчас супруги пытаются вернуть свои деньги, пишут «Витебские вести».

Итого по договору мы заплатили порядка 120 рублей, нам как пенсионерам еще скидку сделали, в подарок дали автономный пожарный извещатель. Только потом я узнал, что автоматы эти по 5 рублей стоят, – посетовал Игорь Альбертович (имя изменено). Мужчина пришел в редакцию после неприятного разговора с представителем компании.

Сказали, что с точки зрения закона все верно. Договор составлен правильно, о стоимости работ нас предупредили заранее, мастер работу выполнил, притом качественно, мы сами подписали акт приемки. Какие, мол, тут могут быть претензии. Но ведь это нечестно – брать такие деньги за то, что на самом деле стоит в два-три раза дешевле! – заметил мужчина. Теперь он намерен расторгнуть договор через суд и вернуть свои деньги.

А началась эта история с простого телефонного звонка. Пенсионерам позвонили и предложили проверить проводку и электрику в квартире, напомнили, что недавно в их доме был пожар (это действительно так), а в таком случае дополнительный контроль лишним не будет.

Разумеется, мы с супругой согласились. В назначенное время пришел электрик, все осмотрел, сказал, что в квартире все нормально. Даже похвалил, что под стиральную машину отдельную розетку провели. В самом конце заглянул в щиток на площадке и закачал головой, мол, плохо дело, и автоматы нужно менять, – рассказал Игорь Альбертович.

В итоге пожилая пара выложила кругленькую сумму за работу. Обходительный сотрудник фирмы даже согласился подождать, пока глава семейства обналичит деньги с карточки. Только спустя несколько дней Игорь Альбертович узнал реальную стоимость замененной электрики. Но было уже поздно, возвращать деньги фирма отказалась.

В главном управлении торговли и услуг Витебского облисполкома прокомментировали ситуацию. Прежде чем подписывать договор, гражданам нужно внимательно ознакомиться с его содержанием, в том числе со стоимостью оказываемых услуг, и только после этого принимать окончательное решение.

Требования о защите прав потребителей можно предъявлять в том случае, если вы недовольны качеством оказанной услуги или она предоставлена в неполном объеме, не в установленные сроки. Иные вопросы, в том числе условия и порядок расторжения договора, регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь.

Чтобы защитить свои интересы, гражданам необходимо обратиться с исковым заявлением в суд, где следует предоставить убедительные основания для расторжения сделки.

Этим теперь и намерен заняться Игорь Альбертович. Скорее всего, они с супругой не единственные, кто попал в подобную ловушку. Еще в начале октября по всей стране прокатилась волна сообщений о массовом навязывании частными электриками своих услуг по замерам напряжения, замене выключателей, проверке проводки и правильности работы счетчиков.