Белорус собрал электромобиль в гараже 7.11.2017, 22:51

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Сергей Русаков

Белорусский Никола Тесла создал прототип электрокара примерно за два года.

Минчанин Сергей Русаков собрал в гараже современный автомобиль, сообщает СТВ. На разработку инновационного проекта ушло два года, а сейчас изобретатель думает, как усовершенствовать машину. Ведь именно за такими разработками уже не только будущее, а настоящее, уверен автомеханик.

Это первый и пока единственный электромобиль в Беларуси, собранный своими руками. Компактный и маневренный. Без подзарядки он может преодолеть больше сотни километров. А восполнить недостаток энергии можно практически от любой розетки.

Белорусский Никола Тесла создал прототип электрокара примерно за 2 года. Говорит, сразу в его идею не верил никто, а сейчас от желающих протестировать чудо техники просто нет отбоя.

Внешне электромобиль практически ничем не отличается от обычного, разве что нет выхлопной трубы. Но самое интересное скрыто внутри. Машина едет практически бесшумно и способна разгоняться до 60 километров в час буквально за 5 секунд.

Чтобы собрать электрокар в домашних условиях, Сергей купил недорогую иномарку и полностью поменял начинку. От батареи до двигателя – все собирал сам. А когда испытывал дефицит деталей, буквально переосмысливал действительность. Спидометр велосипеда показывает скорость электрокара. Нашло свое место и зарядное устройства для ноутбука.

Этот автомобиль стал для Сергея не просто хобби, а настоящим двигателем прогресса. По крайней мере, образовательного. Чтобы усовершенствовать свое изобретение, он освоил новую профессию. Стал автослесарем 5-го разряда. Сейчас учится на автоэлектрика.