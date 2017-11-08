Шесть фактов об экологии, которые оказались мифами 3 8.11.2017, 14:49

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Леса - это вовсе не «легкие планеты».

Мы с детства уверены, что экология у нас плохая, планета переживает экологический кризис, и, чтобы ей помочь, нужно использовать бумажные пакеты вместо пластиковых, а также сохранять леса, потому что это легкие планеты.

AdMe.ru выяснил, что все эти утверждения — мифы, и разобрались, где еще нам соврали на уроках биологии и географии.

Миф № 1: Сегодня экология находится в очень плохом состоянии

Во второй половине XX века экологией стали называть все, что касается охраны окружающей среды от человека, поэтому вскоре слово стало синонимом состояния окружающей среды.

Правда: Экология не может быть плохой или загрязненной, это лишь наука о взаимодействии организмов с окружающей средой.

Миф № 2: Леса — легкие планеты

Леса дают кислорода столько же, сколько потребляют. А вот с задачей очистки воздуха и защиты почвы от эрозии они справляются как никто другой.

Кислород же в большом количестве вырабатывают бактерии и одноклеточные организмы, населяющие моря и океаны, которые и можно называть легкими планеты.

Правда: Леса по своим функциям больше напоминают работу печени и почек.

Миф № 3: Природные экосистемы безотходны

О живой природе действительно можно говорить как о саморегулирующейся, но далеко не все в ней утилизируется. При полной утилизации не формировались бы почвы. Уголь, нефть, сланцы, мрамор — все это «отходы» прошлых биосфер, своеобразная свалка, которую устроила природа.

Правда: Экосистемы небезотходны, но их «мусор» захоронен в таком виде, что он не оказывает вредного воздействия на природу на будущих этапах ее развития. Если, конечно, не вмешивается человек.

Миф № 4: Причина экологических кризисов — всегда человек

Например, разрушение защитного озонового слоя и глобальное потепление вызывает в том числе вулканическая активность, а также недостаток ультрафиолета в холодное время года.

Правда: Иногда окружающая среда сама является причиной собственных бед. Но, к сожалению, пагубное влияние человека на ее состояние намного сильнее.

Миф № 5: Бумага и биопластик более экологичны, чем пластик

Все думают, что бумажный пакет экологичнее, потому что он разлагается быстрее, чем пластик. Но никто не думает о том, как влияет картонно-бумажное производство на природу: загрязняет водоемы и является причиной вырубки лесов.

Биопластик, упаковкой из которого кичатся сейчас некоторые продуктовые гиганты, — это пластик растительного происхождения, который действительно относительно быстро разлагается. Но это разложение происходит в специальных условиях, а не на свалках, куда и отправляются большинство биоразлагаемых упаковок.

Правда: Оба варианта упаковки вредят окружающей среде. Поэтому, какой бы пакет и вид пластика вы ни выбрали в повседневной деятельности, используйте его повторно, а потом сдайте на вторичную переработку.

Миф № 6: Экологический кризис на Земле случился впервые

Первый экологический кризис произошел около 50 тыс. лет назад, когда произошло истощение ресурсов земли первыми людьми. Тогда, чтобы преодолеть нехватку пропитания, люди придумали выжигать почву, чтобы обновить экосистему. Но кризисы с перерывами в несколько тысяч лет возникали снова, переживая которые, человечество изобрело земледелие и животноводство, совершило промышленную революцию.

Правда: На протяжении всего существования человечества случались экологические кризисы. Но осваивая технологии для их преодоления, человек только вызывает новые, все более масштабные экологические катастрофы.