Малоизвестное советское «наследство» в Беларуси 1 8.11.2017, 15:59

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Белорусам «на память» оставили массу оружия и еще один Чернобыль.

После распада СССР Беларусь, ставшая суверенным государством, была вынуждена решать ряд серьезных задач, возникших после приобретения ею государственного суверенитета. Это налаживание самостоятельной внешней и экономической политики, создание собственной финансовой системы и национальных вооруженных сил, разработка и кодификация практически всего законодательства.

Но наиболее сложной проблемой в первые годы становления независимого белорусского государства стал демонтаж военной структуры бывшего СССР. Показательно, что негативные последствия от размещения здесь советских военных баз проявлялись и десятилетие спустя после их закрытия, пишет bsblog.info.

Контингент КБВО

В настоящее время общепризнано, что группировка войск на территории БССР была одной из крупнейших в Советском Союзе. Краснознаменный Белорусский военный округ представлял собой мощный контингент различных частей и соединений, общая численность которых, по разным данным, составляла от 160 до 280 тысяч человек. Концентрация военнослужащих на беларуских землях являлась самой высокой на европейском континенте. В БССР один военный приходился на 43 человека гражданского населения, тогда как в Украине — на 98, в Казахстане — на 118, в России — на 634 человека.

Наличие такого значительного количества вооруженных людей требовало соответствующей инфраструктуры и материально-технической базы. Чтобы представить грандиозные масштабы размещения советских войск на территории БССР, укажем, что на начало 1992 года в Беларуси насчитывалось 698 военных городков. Кроме этого здесь размещались военные базы, аэродромы, полигоны, ракетные шахты. На момент распада СССР Беларусь находилась на 6-м месте среди стран, обладающих ядерным арсеналом.

Еще один Чернобыль

Демонтаж советской военной структуры вызвал огромные трудности и колоссальные расходы. Так, в 1996 году в журнале «Весці Акадэміі навук РБ» сообщалось, что только на обследование территорий, где находились бывшие военные базы (в целом это больше 60 тысяч гектаров), необходимо по самым скромным подсчетам 50 млн. долларов. Поясним, что оставленные базы были загрязнены радиацией и вредными веществами, там складировалось токсичное ракетное топливо (по информации газеты «Свободные новости» в 1997 году еще хранилось 17 тысяч тонн ракетного топлива). Таким образом, необходимость обследования была обусловлена не научным интересом, а той опасностью, которую представляли заброшенные территории ранее засекреченных военных объектов. Разумеется, последующая очистка и рекультивация этих площадей сопряжена с еще большими затратами.

В отдельных случаях было затруднительно даже установить, что за смертельно опасные сюрпризы оставили после себя некоторые воинские части. Например, в 2001 году в республиканской газете «Звязда» опубликовали статью о деятельности Института радиоэкологических проблем НАН РБ. Директор института Владимир Скурат рассказал, что на местах дислокации советских частей есть пункты хранения радиоактивных отходов, которых «лежат» в весьма ненадежных условиях. В качестве примера были названы бывший военный объект «Гомель-30» (Гомельская область) и «Арсенал Колосово» (Столбцовский район Минской области). Радиоактивные отходы, захороненные в шахтах, отличаются сильным излучением. На гомельском объекте излучение только на поверхности железобетонной плиты выше нормы в 30 раз. Ввиду того, что военные увезли документацию, выяснить, сколько и каких отходов находится в шахтах, невозможно.

Оставили на память?

Но негативные последствия от нахождения в Беларуси советских военных объектов, к сожалению, не сводятся к чисто экологическим проблемам. Не секрет, что там, где когда-то размещались военные базы, аэродромы и полигоны, нередко оставалось брошенное или попросту забытое вооружение.

Для подтверждения сошлемся на публикацию 2004 года в «Советской Белоруссии». В материале шла речь про 655-й авиационный склад, куда свозили боеприпасы из сокращаемых и реформируемых после ликвидации КБВО частей. Склад занимает около 300 гектаров, его содержимое привозили железнодорожными составами, собирая бомбы, снаряды и ракеты со всей Беларуси. Среди прочего, сюда были доставлены две гигантские пятитонные авиабомбы, которые «оставили на память (а точнее бросили) на одном из складов аэродрома, где прежде стояли стратегические бомбардировщики».

Приведем еще несколько примеров, показывающих, что и в каком количестве оставалось на месте закрытых военных баз. Так, в 2001 году в лесном массиве недалеко от Щучина были обнаружены несущая и головная части ракеты класса «земля-земля» общей длиной 8 метров. Ее нахождение объясняют тем, что до 1991 года здесь дислоцировалась ракетная часть.

В 2004 году в Любанском районе дети принесли в школу боеприпасы. Расследование установило, что школьники побывали в ликвидированном военном городке, где в советское время стоял танковый полк. После изучения местности группа разминирования несколько дней вывозила отсюда разнообразное боевое вооружение. Было найдено около двух тысяч артиллерийских снарядов, более 70 тысяч патронов, противотанковые гранаты, различные заряды и др.

Весной 2006 года пресс-служба УКГБ по Гродненской области информировала, что в окрестностях бывшего военного аэродрома в Щучине обнаружено значительное количество вооружения, в том числе 12 авиационных пушек, несколько сотен снарядов, 3 управляемы ракеты и многое другое. В связи с этим сообщалось, что ранее в этом же месте были найдены 19 пушек, 4 авиабомбы, четыре двухсотлитровые бочки с зажигательным веществом «напалм».

Как видим, оружия и всевозможных боеприпасов было оставлено и брошено столько, что и спустя годы опасные находки попадаются то тут, то там.