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Velcom выставил отдыхавшему в Одессе белорусу счет за интернет в $100

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  • 8.11.2017, 18:01
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Фото: shutterstock

Мужчина утверждает, что отключил в телефоне передачу данных.

Дмитрий вернулся с семейного отдыха с огромным минусом на балансе – в роуминге он якобы потратил более 50 Мб интернет-трафика, за что Velcom выставил счет на сумму более Br 200. Мужчина утверждает, что отключил в телефоне передачу данных и все обновления и пользовался только бесплатным wi-fi, пишет «Белсат».

Отчета о посещенных сайтах Дмитрий не получил: «Выборочный анализ – а у них есть что анализировать – показал преимущественно обращение к адресам, которые принадлежат Google, а также «ВКонтакте», который на Украине, где я был, просто «забанен»!»В Velcom говорят, что система биллинга работает точно, а вот смартфон просто мог активно обновляться сам. Учитывая долгосрочное сотрудничество с клиентом, мобильный оператор решил вернуть Дмитрию половину задолженности. Чтобы не попасть в ловушку обновлений, специалисты рекомендуют отключить или перевести в режим работы «по запросу» программы, работающие в автоматическом режиме (например, мейл-клиент).


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