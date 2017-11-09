Лабиринты самообмана Лукашенко Юрий Пшенник, «Наше мнение»

9.11.2017, 12:24

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Власть настолько запуталась, что уже явно не представляет реальную ситуацию в стране.

И кризис якобы преодолен, и рост экономики обеспечен, и финансы стабилизирована, даже кредиты нам уже вроде и не нужны. Плюс зарплаты растут, скоро достигнут рубежа в BYN 1000, при этом безработица практически исчезла. В общем, опять «процветаем» и «все нам завидуют». Так ли это? Попробуем разобраться.

Экономический «рост» в Беларуси в 2017 году обеспечивается успехами промышленности, заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин 27 октября на совместном заседании обеих палат Национального собрания. «Сохраняется общая положительная ситуация в экономике. По темпам роста ВВП вышли на уровень 101,7% – аналогичный периоду прошлого года. Продолжает увеличиваться экспорт: в январе-августе экспорт товаров и услуг оставил USD 23 млрд – это выше на 19,2%. Растет товарный экспорт: по стоимости – на 15,3%, за счет увеличения объемов – на 5%», – перечислил Калинин показатели. Он также отметил сбалансированность внешней торговли и низкий показатель инфляции. Ранее с аналогичным заявлением выступил и наш премьер-министр. Так ли все хорошо на самом деле?

Да, экспорт вырос. Но наши власти скромно умолчали, что импорт вырос еще больше. Как отмечает ресурс Вanki24.by, за период с января по сентябрь 2017 г. Беларусь экспортировала товаров на USD20,9 млрд, импортировала – на USD24,2 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли за 3 квартала составило USD3,3 млрд (в 2016 г. за аналогичный период – минус USD2,4 млрд). Рост суммы сальдо произошел за счет опережающего увеличения импорта относительно экспорта.

Далее – по поводу экономического роста. Формально он вроде и есть. Но, с другой стороны, каким он должен быть, учитывая, что с июня 2017 г. нефть сорта WTI подорожала более чем на 20%? Сейчас стоимость нефти колеблется в районе USD60 за барр., в то время как в прошлом году она колебалась в районе USD40 за барр. В прошлом году поставки нефти в Беларусь сокращались на 30%, в нынешнем году восстановлены. Учитывая сильную нефтезависимость белорусской экономики, рост ВВП в этом году должен составить не менее 10%. А мы имеем только 1,7% – да и то местами притянутых «за уши». Никто не спорит, это хорошо для белорусской экономики, что мировые цены на нефть выросли практически вдвое от уровня прошлогодних минимумов. Но где тут заслуга нашего «суперпрофессионального» правительства, о чем трубят во всех СМИ? Лично я в этом заслуги Кобякова «и компании» не вижу. Национальный, не связанный с нефтью, бизнес под их управлением продолжает уверенно загибаться.

Реальный рост ВВП должен сопровождаться ростом доходов населения и занятости. Власть так и рапортует: средняя зарплата уверенно стремится к рубежу в BYN 1000 рублей, а безработица практически сошла на нет, снизилась до уровня статистической погрешности. Давайте посмотрим, как обстоят дела в реальности. Заработная плата госчиновников демонстрирует рекордный рост. По данным Белстата, в сентябре этого года номинальная зарплата работников в сфере госуправления составила BYN 1084, тогда как в сентябре минувшего – BYN790,4. За год номинальная зарплата в органах госуправления выросла на 37,1%, реальная – на 30,8%. Это максимальный рост зарплаты среди всех видов деятельности в стране, при том, что уровень заработков чиновников на 30,4% выше, чем в среднем по Беларуси, пишет БелаПАН.

Как обстоят дела с другими группами населения? Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила BYN831,3, сообщает Белстат. Это на BYN13,1 меньше, чем в августе. В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за сентябрь средняя зарплата составила USD 429 (месяцем ранее – почти USD 435 долларов), пишет Finance.tut.by. Таким образом, реальные располагаемые денежные доходы белорусов по-прежнему снижаются, причем, как напоминает ресурс, это происходит на протяжении всего нынешнего года. В минувшем году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

Опережающий рост цен и тарифов на товары и услуги для населения не сопровождается адекватным ростом его доходов. Об этом заявили в Федерации профсоюзов, комментируя Генеральное соглашение, заключенное с правительством. И поскольку такое заявляют официальные, провластные профсоюзы, то ситуация с ростом доходов населения прямо противоположна той, которую озвучивает власть.

С занятостью – сходная картина. Численность занятого населения продолжает сокращаться. Если в 2010 году в экономике было занято 4,7 млн человек, то в минувшем – на 297 тыс. меньше. При этом только за 2016 год их поубавилось на 90,3 тысячи человек, пишет Finance.tut.by. За 3 квартала 2017 г. перелома тоже не произошло. По данным Национального статистического комитета РБ, в сентябре 2017 года в экономике было занято 4 347,1 тыс. человек – на 11,2 тыс. человек меньше, чем в августе того же года. Наибольшее число работников потеряло сельское, лесное и рыбное хозяйство: 1900 человек. В обрабатывающей промышленности занятость снизилась на 856 человек, а в строительстве – на 732 человека. Снизилась занятость также в сферах торговли и транспорта.

А вот что касается безработицы, то да, официально власть ее практически победила. Несмотря на снижение занятости, безработица в стране в сентябре тоже уменьшилась. Число зарегистрированных безработных на конец сентября упало до 27,3 тыс. человек с 29,7 тыс. человек месяцем ранее. А показатель зарегистрированной безработицы снизился до 0,6% от численности рабочей силы в стране с 0,7% в августе, отмечает БелТА. Однако что-то мне подсказывает, что это очередной самообман. С одной стороны, власти утверждают, что безработных в стране практически нет, с другой – что «тунеядцев» в стране около 400 тыс. человек.

Далее – вопрос кредитов и взаимоотношений с МВФ. Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заверил, что Беларусь продолжит диалог с МВФ. Как в кулуарах «Кастрычніцкага эканамічнага форуму» заявил первый вице-премьер Василий Матюшевский, «Деньги для нас сегодня – не самое главное. У Беларуси нет нужды в экстренном финансировании со стороны МВФ, у нас сбалансированная ситуация. Диалог с Международным валютным фондом нужен, чтобы они подтверждали, что мы движемся в правильном направлении. Это очень важно для инвесторов». В сети резонно замечают: деньги МВФ под 2,25% годовых нам якобы не нужны, в то же время мы их занимаем под 7,5 %, разместив евробонды. Более того, в следующем году мы опять собираемся разместить евробонды под такие же фантастически высокие проценты. Это или полная некомпетентность, или снова самообман, или и то и другое сразу.

В принципе это тему можно продолжать до бесконечности. Наша власть настолько запуталась в самообмане, что уже явно не представляет реальную ситуацию в стране. Черное ей кажется белым, ошибки и провалы видятся победами. Говорят, на ошибках учатся. Но это только в том случае, если ошибки признаются и исправляются. Наша власть свои ошибки не признает и, как следствие, не исправляет. Она их накапливает.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»