Рада БНК: Главная акция - 25 марта 2018 года 11 9.11.2017, 18:09

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Фото: EPA

Рада Белорусского Национального Конгресса обратилась к гражданам страны.

Cайт Сharter97.org приводит текст заявления Рады БНК:

«Никто не принесет нам свободу, не подарит достойную жизнь. Сделать свою страну свободной и достойной нельзя без риска, самопожертвования, мужества и воли. Мы стараемся принудить незаконный, бандитский, ненавидимый народом режим к изменениям, в том числе через мирные уличные акции. Мы добиваемся, чтобы в нашей стране были проведены честные президентские и парламентские выборы под международным контролем. Мы хотим защитить интересы простых людей.

Принудить режим к мирным переменам - это самоотверженный путь в первую очередь для тех, кто берет на себя ответственность за протестные акции, кто из-за них сталкивается с репрессиями. Но другого пути к переменам нет.

На этом пути у нас есть успехи. Весной режим, напуганный народными протестами, был вынужден приостановить действие налога на «тунеядство». А этой осенью, накануне Марша рассерженных белорусов 2.0, отказался от уже запланированного с 1 октября нового варианта налога на «тунеядство». Напуганные Маршем власти должны были отреагировать и на народное возмущение убийствами новобранцев в армии.

Режим также несет потери из-за репрессий, которым подвергает организаторов протестов. Прошлой весной народ окончательно понял, что страна оккупирована незаконной, лживой властью, что нами правит банда преступников. Международные «отбеливатели» режима должны были умерить свой пыл. Режим не смог получить миллиарды кредитов на содержание огромной армии своих «силовиков» и чиновников.

Наш путь к свободе и достойной жизни нелегкий. В народной борьбе за свободу и достоинство бывают спады и подъемы. Но очень важно, чтобы борьба не прерывалась, чтобы всегда находились смелые люди, способные поднять флаг борьбы, чтобы сопротивление режиму не останавливалось. Ведь как только мы приостановим сопротивление, режим может перечеркнуть достижения нашей борьбы.

Белорусский Национальный Конгресс ведет очередной этап своей кампании «Власть - народу!». Это наша борьба против попыток режима решать свои проблемы за счет обнищания людей. Мы планируем перенести наш протест в регионы, где будем предлагать новые формы протеста.

Главная акция кампании «Власть - народу!», которую мы планируем провести совместно со всеми белорусскими демократическими силами, пройдет в 100-ю годовщину Дня Воли - 25 марта будущего года. Она начнется на минской площади Якуба Коласа. Мы отстоим нашу свободу, добьемся народовластия. Вместе мы сделаем Беларусь демократической, свободной и процветающей».