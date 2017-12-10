Что подорожает в Беларуси в 2018 году 5 10.12.2017, 21:33

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«Сюрпризы» ждут автомобилистов и съемщиков арендного жилья.

С 1 января в Беларуси вырастут штрафы, дорожный сбор, налоги и пошлины.

Это случится из-за поднявшейся базовой величины, размер которой составит 25 рублей.

Таким образом, по сравнению с нынешним размером она станет больше на 2 рубля, или почти на 9%. Вслед за базовой увеличатся и зависящие от нее выплаты, пишет «Брестская газета».

Нарушать станет накладнее

Основное применение базовая величина находит в сфере штрафов за правонарушения. Собственно, ради этого она и вводилась в 2002 году.

Так, например штрафы по линии ГАИ изменятся следующим образом.

За превышение скорости, зафиксированное сотрудником Госавтоинспекции:

— от 10 до 20 км/ч — до 1 базовой величины (25 рублей);

— от 20 до 30 км/ч — от 1 до 3 базовых (25 — 75 рублей);

— на 30 и больше км/ч — от 3 до 10 базовых (75 — 250 рублей);

— на 20 и больше км/ч, совершенное повторно в течение года — от 5 до 15 базовых (125 — 375 рублей).

За превышение скорости, зафиксированное автоматической камерой:

— от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины (12,5 рублей);

— от 20 до 30 км/ч — 2 базовые (50 рублей);

— от 30 до 40 км/ч — 4 базовые (100 рублей);

— на 40 и больше км/ч — 6 базовых (150 рублей).

За не пройденный вовремя техосмотр — от 1 до 3 базовых величин (25 — 75 рублей).

За разговор по мобильному телефону во время движения — до 2 базовых (50 рублей).

За нарушение правил перевозки пассажиров — до 4 базовых величин (100 рублей).

Добросовестным автомобилистам тоже придется платить больше

Как известно, с 31 декабря 2013 года белорусские автомобилисты платят так называемый транспортный налог. Так в Синеокой прозвали введенную госпошлину за выдачу разрешения на участие автомобиля в дорожном движении. Она также исчисляется исходя из размера базовой величины.

Так, с 1 января 2018 года для физлиц этот транспортный налог будет составлять:

— на автомобили до 1,5 тонны — 75 рублей;

— от 1,5 до 2 т — 150 рублей;

— от 2 до 3 т — 200 рублей;

— более 3 т — 275 рублей.

От базовой величины «пляшут» в Беларуси и другие пошлины — при обращении в суд, ЗАГС, органы внутренних дел и другие госучреждения.

Что еще изменится вслед за базовой?

Вообще базовая величина в нашем государстве влияет на количественные показатели более чем 200 нормативных актов Беларуси. Наряду со штрафами и госпошлинами от ее размера зависят также некоторые налоги и пособия, стоимость услуг и плата за проживание, например.

Так, базовая величина используется при расчете пособия по безработице, размер которого нынче колеблется от 16,1 до 46 рублей в месяц, а с января будет составлять 17,5 — 50 белорусских рублей.

Увеличится с 1 января «благодаря» базовой величине и ремесленный сбор вместе со сбором за занятие агроэкотуризмом. Оба равняются 1 базовой, а значит, увеличатся на 2 рубля.

Жить в государственном арендном жилье и общежитии тоже станет дороже. Стоимость платы за проживания также зависит от размера базовой. Как и «собачий налог», который составляет 30% от ее величины, а для собак потенциально опасных пород — 150%.

Среди «заложников» базовой можно назвать нотариальные тарифы, стоимость риелторских услуг и материальную помощь безработным.