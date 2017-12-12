Бобруйских рабочих заставляют брать отгулы за свой счет 12.12.2017, 14:13

Составляются графики, кто должен «уйти в отгул» в какой день, чтобы потом не возникло путаницы.

«Наша Ніва» получила такое письмо из Бобруйска:

«По поводу последних событий по достижении «показателей» среднемесячной зарплаты в декабре. Хочется рассказать, как решают руководители предприятия ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» этот вопрос.

На предприятии идет устный приказ со стороны непосредственных руководителей о необходимости написать приказ на отгул на 8—10 дней за свой счет. При этом рабочие обязаны оставаться на своих рабочих местах и работать как ни в чем не бывало. Составляются графики, кто должен «уйти в отгул» в какой день, чтобы потом не возникло путаницы.

Недовольным и тем, кто отказывается писать заявления, предлагают сразу пройти к директору для решения вопросов.

При этом обещают, что зарплата за декабрь останется на прежнем уровне. Т.е. по документам человек за месяц отработал из двадцати рабочих дней только 10, но зарплату он получил как и прежде, за целый месяц. Соответственно, потом среднюю зарплату посчитают, исходя уже из полных рабочих дней в месяц. И она уже будет превышать обещанную Лукашенко, но, к сожалению, только на бумаге».

Аналогичную информацию журналисты получили от сотрудников Белорусской железной дороги из Гомельской области. Состояние их предприятия также не позволяет достичь нормальной зарплаты, поэтому и у них работников заставляют писать заявления об отпуске «за свой счет» на часть месяца, чтобы дотянуть декларируемую зарплату до предписанного свыше уровня. И люди пишут такие заявления, потому что боятся увольнения.

Журналисты в течение трех дней пыталась связаться с руководством «Бобруйскагромаша», но нам каждый раз говорили, что директора и его заместителя по экономическим вопросам нет на рабочем месте.