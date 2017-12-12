На саммит ЦЕИ в Минск из премьеров приехал только руководитель Молдовы 4 12.12.2017, 15:44

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Разрекламированный властями Беларуси саммит глав правительств Центрально-Европейской инициативы провалился.

Накануне встречи глав правительств стран ЦЕИ, которая проходит в эти дни в Минске, белорусские пропагандистские СМИ анонсировали масштабность мероприятия, представляя саммит “прорывом” и “успехом” лукашенковской дипломатии.

Однако, как только начался саммит, официальная пропаганда вдруг стала замалчивать список участников саммита. Сайт Charter97.org обратился за комментариями в пресс-службы Министерства иностранных дел и Совета министров, однако там нам отказались назвать фамилии участников встречи.

Официальное агенство БелТА лишь сообщило об участии в саммите премьер-министра Молдовы Павла Филиппа.

Действительно, как стало известно Charter97.org, на саммит в Минск больше не приехал ни один премьер-министр стран ЦЕИ. Известно, что на встрече присутствовали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, замминистра иностранных дел Польши Марек Магеровский, директор департамента Восточной Европы Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии Элизабет Бертаньоли, министр транспорта Боснии и Герцеговины, заместители министров иностранных дел Словакии и Хорватии и другие.

Сегодня членами ЦЕИ являются Албания, Австрия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия, Украина.

Таким образом, можно констатировать, что саммит ЦЕИ в Минске провалился.