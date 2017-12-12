Warrior: Американский истребитель F-35 против режима Ким Чен Ына 12.12.2017, 17:20

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Северная Корея получила четкое послание в виде мощи и технологического превосходства США.

Новейший стелс-истребитель F-35A впервые совершил на Корейском полуострове маневры, призванные продемонстрировать силу. Это произошло в рамках учений Vigilant Ace, которые прошли в начале этого месяца вскоре после того, как 12 единиц F-35A были развернуты в Японии. Вместе с F-16 эти лучшие в мире самолеты-невидимки пятого поколения пролетели над конфликтным регионом, прозрачно просигнализировав Пхеньяну готовность участвовать в уничтожении северокорейского режима. В статье, перевод которой представляет Newsader, оборонное издание Scout Warrior рассказало о том, какие возможности задействует F-35 в потенциальном конфликте с Пхеньяном.

В заявлении полковника ВВС США Дэвида Шумейкера, командующего 8-м Авиационным крылом, сказано, что американские ВВС "поупражнялись в именно в таком составе потому, что это дает возможность отыграть потенциальный военный сценарий в контролируемой среде".

Хотя официальные представители службы описывают этот шаг как стандартное развертывание, ни у кого не возникает сомнений, что появление этих машин "будущего" у границ КНДР напрямую связано с нынешней напряженностью в отношении Северной Кореей: режим Ким Чен Ына должен получить четкое послание в виде мощи, технологического превосходства и боевых возможностей F-35.

Тихоокеанское командование ВВС недавно завершило разработку планов, касающихся широкого круга тренировочных мероприятий с участием F-35A. Отныне ни один учебный сценарий, проводимый в корейском регионе, не обходится без этих стелс-самолетов. Не стали исключением и упомянутые выше учения, в которых приняли участие базирующиеся в Японии 12 машин F-35А. Для них это первая оперативная миссия на Тихоокеанском фронте. Они были задействованы в ней после их дебютного "выступления" на Сеульской международной выставке в ноябре, заявили в пресс-службе ВВС.

При этом в последние несколько месяцев на японской базе были развернуты еще и самолеты F-35B, являющиеся версией для морской пехоты. Их отличие от базовой модели в том, что они имеют возможность короткого и вертикального взлёта, а также вертикальной посадки на авианесущих кораблях, не оснащённых катапультами — лёгких авианосцах и крупных десантных кораблях.

"F-35A функционирует оперативно и боеспособно, и включение F-35 в военный театр, находящийся в зоне ответственности Тихоокеанского командования, является еще одним доказательством способности ВВС США развертывать самый смертоносный истребитель мира в любой точке планеты", — заявил представитель ВВС Капитан Марк Графф, побеседовавший со Scout Warrior незадолго до начала учений.

Координация F-35 с другими боевыми системами станет ключевым направлением предстоящих учений, сказал Графф в своем комментарии, имеющем особое значение в свете того факта, что и Япония, и Южная Корея являются покупателями F-35: Токио уже получил свои первые F-35, тогда как поставки Сеулу запланированы на 2018 год.

Установленные на F-35 cенсорное оборудование нового поколения, передовые технологии трансляции данных и инструменты дальнего целезахвата, предназначенные специально для совместной работы в тандеме с другими самолетами и системами — это как раз тот интеграционный потенциал F-35, который будет проверяться в ходе дальнейших учебных миссий.

Система улучшенной визуализации с распределенной апертурой (Distributed Aperture System, DAS), включающий шесть видеокамер, которые обеспечивают пилоту 360-градусный сферический обзор, а также дальнодействующие электрооптические системы таргетинга — этот уникальный набор делает F-35 машиной, которая прекрасно подходит для выполнения миссий по интеграции данных совместно с самолетами предыдущих поколений, а также на роль субъекта "Разведки, слежения и рекогносцировки" (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, ISR).

DAS — один из ключевых элементов в сложнейшей системе F-35: именно этот аппарат обеспечивает точное слежение и управление огнем, а также предупреждает пилота о приближающейся опасности, в том числе ракете. Эффект особенно ярко проявляется в ситуации, когда пилот надевает специальный шлем F-35, позволяющий оператору видеть как бы "сквозь" самолет.

В свою очередь Система электро-оптического захвата целей (Electro-Optical Targeting System, EOTS) сочетает в себе перспективную инфракрасную и инфракрасную технологию поиска и сенсорного слежения, которая позволяет пилоту обнаруживать и отслеживать объекты для потенциальной атаки с помощью лазерного и GPS-управляемого высокоточного оружия. EOTS является первым в мире датчиком, сочетающим в себе способность сканировать пространство в инфракрасном спектре и обеспечивать пилоту точное наведение ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля" с возможностью выполнения разведки и наведения на цель боеприпасов с лазерной и спутниковой головкой самонаведения при сохранении режима малозаметности боевого самолета. Ниже представлена видеозапись, демонстрирующая работу EOTS на F-35.

Хотя, как сообщается, военно-воздушные силы Северной Кореи в значительной степени морально и технологически устарели, не исключено, что стелс-истребителям F-35 и F-22 потребуются для того, чтобы нейтрализовать эту угрозу.

The National Interest установил, что в северокорейском парке есть две основные — и обе чрезвычайно старые — китайские версии МиГ-17 и МиГ-19. Речь идет о разработанных в 1950-х годах самолетах "Шеньянг" J-5 и J-6. На вооружении Пхеньяна стоит около 200 единиц таких машин.

У Северной Кореи имеется также в определенной степени усовершенствованная система ПВО, которая, по всей видимости, станет основной причиной, по которой в вероятной войне против северокорейского режима могут потребоваться именно стелс-самолеты.

На этот случай у F-35 имеется активная фазированная антенная решетка (Active Electronically Scanned Array, AESA), которая, среди прочего, отвечает за уклонение самолета от ПВО и служит орудием в электронной войне.

В этом смысле полностью укомплектованный F-35 — со всем его оружием, сенсорами дальнего действия и хорошей маневренностью — при необходимости вполне сгодится для воздушного боя, хотя последний и не является его профильным направлением (для решения задач воздушного боя больше подойдет F-22 Raptor).

Среди прочего, F-35 способен обнаружить и поразить с дальнего расстояния многочисленные — и потому представляющие опасность — ракетные установки и шахты КНДР, предназначенные для запуска баллистических ракет средней дальности. Они угрожают главным образом Южной Корее и Японии. В этом смысле F-35 — наряду с такими средствами ПРО, как Patriot, THAAD и базирующиеся на эсминцах SM-6 — может оказаться незаменимым инструментом в случае войны с Северной Кореей.

Для выполнения соответствующих задач F-35A способен сбрасывать высокоточные снаряды с лазерным наведением типа GBU-54 — специальной бомбы, предназначенной для отслеживания и уничтожения движущихся целей, к которым относятся в том числе мобильные ракетные пусковые установки, находящиеся в процессе перемещения.

Военно-воздушные силы, как и ожидалось, не стали давать особые комментарии относительно того, как учения на Корейском полуострове могут быть связаны с северокорейской угрозой. Однако лидеры Пентагона последовательно заявляли, что нынешняя политика требует того, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны КНДР. В этих условиях не будет преувеличением сказать, что присутствие F-35 в Азии вблизи Корейского полуострова является однозначным посланием Пхеньяну.

Хотя рассказы Пентагона о возможной войне против Пхеньяна крайне скудны, высокопоставленные должностные лица Министерства обороны США, признают, что военный сценарий на Корейском полуострове вполне возможен. Учитывая это, трудно представить, чтобы дело обошлось без F-35, которые в ходе возможных атак по аэродромам и прочим северокорейским объектам задействуют весь свой потенциал стелс-технологий, сенсоров, средств передачи данных и ISR-функций. Различные проводимые в регионе учения — один из способов проверить эффективность всего этого передового инструментария.

По словам Граффа, ВВС США в настоящее время имеют в своем распоряжении 120 самолетов F-35A, готовых к выполнению боевых задач.

Революционная система Sensor Fusion и другие уникальные инструменты

В течение последних нескольких лет ВВС США потратили много времени на учения и подготовку пилотов F-35 к выполнению упомянутых выше задач.

В одном из эпизодов F-35A скоординировали операцию с F-15E и A-10, сбросили лазерные бомбы, а также попрактиковались в выполнении ключевых миссий и тактических маневрах. Речь идет о состоявшейся несколько лет назад операции в Айдахо, где F-35 готовились к первоначальному этапу развертывания. Это было своего рода "мини-развертывание", которое должно было подготовить F-35 для всего спектра возможных операционных сценариев.

Во время этого тренировочного упражнения F-35 сбросили 30 бомб, 20 из которых были на лазерном управлении, а остальные 10 относились к классу Joint Direct Attack Munition (JDAMS) — снаряды на основе технологии GPS, преобразующей существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые.

Тогда же самолеты F-35 отработали целый ряд задач координации с самолетами четвертого поколения типа F-15, в том числе задачи, связанные с идентификацией целей, радиосвязью и другими функциями управления и контроля.

Эти же учения в Айдахо позволили провести первую полноценную проверку компьютерной системы F-35 под названием "Автономная логистическая информационная система" — "ALIS".

ALIS — программа самодиагностики самолета, призванная оперативно выявлять неполадки в бортовых системах истребителя и быстро указывать, какие запасные части необходимы для устранения неисправностей. С помощью многочисленных датчиков система отслеживает состояние всех используемых узлов и агрегатов и вычисляет их остаточный ресурс, после чего в ходе технического обслуживания на авиабазе компьютер формирует список деталей, которые в ближайшее время могут потребовать замены. Этот же список вместе с результатами диагностики для каждого самолета отправляется производителям агрегатов истребителя, которые обеспечивают наличие у военных запаса необходимых деталей и расходных материалов.

Один из уникальных инструментов F-35 — компьютерная система Sensor Fusion, иначе именуемая системой "слияния данных". Речь идет о технологии следующего поколения, которая объединяет потоки информации, поступающей от самых разных сенсоров, и передает их на один экран. Благодаря этому пилот не нуждается в том, чтобы смотреть на каждый отдельный дисплей, один из которых показывает данные по целезахвату, другой — по навигации, третий — по ситуации с радиолокационным предупреждением, а четвертый — все прочие сведения об оперативной обстановке.

Sensor Fusion позволяет пилоту видеть на экране все, что видят другие пилоты, а также специалисты воздушных, наземных, морских и прочих платформ, в том числе командных пунктов.

При этом данная технология позволяет летчикам F-35A обрабатывать информацию быстрее их потенциальных противников — а значит, и быстрее принимать решения в воздушном бою.

Еще одним преимуществом F-35 является возможность вести стрельбу ракетами "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder с разных углов подхода к противнику. Это означает, что для поражения врага не обязательно делать так, чтобы он находился непосредственно перед самолетом.

У F-35 имеется также активный электронный сканирующий радар (Active Electronically Scanned Array Radar) APG-81 — изобретение, которое, как считают эксперты "Военного обозрения", вполне сможет претендовать на Нобелевскую премию по физике: при весьма скромных габаритах и невысоком энергопотреблении его разрешающая способность такова, что "со стратосферных высот" он "позволяет отличить танк от БМП". "Создателям APG-81 непостижимым образам удалось добиться минимального разрешения на местности в пределах 30 х 30 сантиметров", — подчеркивает издание. В результате пилот получает изображение контуров окружающего ландшафта, отслеживая при этом объекты и угрозы в воздушном и наземном пространстве.

В настоящее время F-35 функционирует на базе новейшей ПО версии 3F, и уже сейчас идет работа над 4-й версией — Block IV, — которая будет запущена к 2020-му году. Предполагается, что в дальнейшем ПО будет идти с двухгодичным опережением в отношении развивающихся угроз. Основная часть программного кода Block IV будет посвящена противодействию перспективному ПВО, с которым F-35 предположительно столкнется в 2020-2040е годы и далее.

4-я версия ПО будет основываться на уже действующих наработках, таких как Block 2B, Block 3i, а также Block 3F. Первые две значительно увеличили боевые возможности самолета по сравнению с прежними версиями (в том числе позволили запускать ракеты AMRAAM типа "воздух-воздух" и сбрасывать бомбу с лазерным наведением GBU-12), а третья серьезно повысила способность F-35 подавлять оборону противника.

Как рассказали чиновники ВВС, благодаря Block 3F значительно выросла огневая мощь F-35, который получил возможность бросать Small Diameter Bomb и 225—килограммовую JDAM, а также запускать AIM 9X.

Как уже неоднократно говорилось, одна из особенных возможностей F-35 заключается в том, что это прекрасный самолет для командной работы. Многие его боевые способности возрастают, когда он действует в составе группы, каждый член которой — словно капля воды, которая стекается в мощную реку. Такой результат достигается, опять же, благодаря упомянутому выше программному обеспечению "Block 3F": в его системе — более 10 млн. строк программного кода.

В прошлом году в рамках подготовки к запуску программного обеспечения 3F на Тихоокеанском испытательном полигоне F-35 впервые выпустил ракету "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения. Тогда была проверена способность самолета стрелять "без прицела", то есть уничтожать цели, которые находятся далеко за пределами видимости. Этот факт можно назвать настоящим прорывом, потому что "традиционные" истребители способны отсеивать и поржать лишь те цели, которые находятся прямо перед ними.

По словам военных чиновников, AIM-9X можно применять вместе со специальным высокотехнологичным шлемом F-35. Благодаря уникальному шлему высокоточное целеуказание всего бортового оружия F-35 завязано на движения головы и глаз летчика — и уже состоявшиеся тесты доказали работоспособность данной функции. Вместо обычного дисплея на приборной панели синтезированное компьютером изображение подается прямо на визоры пилота, снабжая его также подсказками, необходимыми для полета, навигации и ведения боя.

Принципиально новой технологией стала реализация возможности видения в инфракрасном диапазоне: с помощью шлема пилот сможет видеть даже ночью. Шлем позволяет автоматически переключаться между видеорежимами. Таким образом, самолёт сможет стать "прозрачным" для пилота. Как ракетное оружие, так и специальная скорострельная 25-мм пушка F-35 будут интегрированы с программным обеспечением этого самолета для того, чтобы он мог видеть и уничтожать цели с помощью экрана, установленного на шлеме.

Пилоты F-35 рассказали о достоинствах самолета

"То, как ведет себя F-35 в оперативной обстановке, убеждает меня, что нет другого такого самолета, за штурвал которого я бы хотел сесть", — рассказал пилотирующий F-35 подполковник Мэтт Хайден в эксклюзивной беседе со Scout Warrior, добавив, что с этим самолетом он чувствует себя "абсолютно комфортно и уверенно в любой боевой обстановке".

Компьютерные алгоритмы, вплетенные в архитектуру F-35, призваны работать в режиме, который можно было бы назвать "зачатками искусственного интеллекта", отмечает Scout Warrior: аппаратура самолета способна собирать, оценивать и интегрировать информацию сравнительно автономно с тем, чтобы помочь пилоту и наземным службам быстрее и эффективнее принимать решения на самых разных уровнях.

"При появлении угрозы мне не нужно смотреть на несколько датчиков и дисплеев, — пояснял подполковник, описывая принцип работы искусственного интеллекта на F-35. — Это могло бы отнять у меня время и внимание, необходимые для чего-то другого".

"F-35 через различные сенсоры собирает и объединяет информацию, делая ее намного более наглядной — и в то же время не мешает пилоту выполнять другие задачи", — заявил Хайден.

По словам Хайдена, во время тренировок F-35 проводит в том числе и симуляцию боев против других F-35, что позволяет протестировать все основные системы самолета.

"Стелс-технология F-35 может предотвратить его обнаружение. Это возможность, которой не обладают другие самолеты", — указал Хайден.

В то же время руководители ВВС США заявили, что F-35 сможет максимально проявить свое технологическое превосходство в совместной работе с другим уникальным американским самолетом — стелс-истребителем F-22 Raptor, который специализируется на устранении воздушных угроз и считается самой мощной в мире платформой боя в режиме "воздух-воздух".

"У всех самолетов есть недостатки. В ходе разработки самолета приходится идти на компромиссы", — объяснял Хайден, поясняя, что в воздушном бою следует использовать тот самолет, который предназначен специально для этой цели.

В свою очередь командующий ВВС генерал Хоук Карлайл во время произнесения публичной речи в 2015 году сказал, что F-22 будет работать в комбинации с F-35.

"F-35 необходим для завоевания господства в воздухе, однако вам понадобится также и Raptor, который сможет проникнуть в защищенное воздушное пространство и провести сражение на уровне высшего пилотажа, — сказал он. — Самолет предназначен для многоцелевого использования, электронного подавления и сенсорной работы. При этом F-35 выиграет битву против любого самолета четвертого поколения: он прекрасно справится с этой задачей в ближнем бою. В будущем F-22 станет работать в комбинации с F-35".

Комментируя приведенные выше суждения Карлайла, Хайден обратил внимание на то, что F-35 обладает целым рядом стратегических преимуществ, в числе которых тот факт, что его сенсоры встроены в корпус, а не торчат снаружи в виде подвесок, ухудшая тем самым скорость и маневренность самолета.

"Пилотируя F-35, я могу доставлять бомбы в целевую зону, где мне по силам избежать угроз типа «земля-воздух», — сказал Хайден. — Взгляните на самолет в целом: он предназначен для проникновения в такое пространство, куда не сунулся бы ни один самолет 4-го поколения".

Критики программы F-35 часто вспоминают состоявшийся в 2015 году тренировочный бой, в котором F-16 "одолел" F-35 на ближней дистанции. Разработчики, однако, настаивают на том, что проблемой для F-35 тогда стало "сырое" программное обеспечение, и указывают, что теперешняя ее версия, а также оружие и сенсорные технологии на F-35, используемые ныне, не идут ни в какое сравнение с системами двухлетней давности.

Сторонники программы F-35 уверены, что самолету даже не потребуется сближаться с противником: передовые компьютерные технологии и сенсоры позволят F-35 обнаружить и уничтожить вражеские истребители с гораздо более длинных дистанций — задолго до того, как враги увидят его.

На этом же принципе "первым увидел — первым убил" основана и упомянутая выше платформа F-22. Однако архитекторы F-35 пошли дальше. Согласно их концепции, самолет должен действовать настолько быстро, чтобы иметь возможность разорвать вражескую цепочку принятия решений и уничтожить противника прежде, чем тот сможет нанести урон. Сторонники программы F-35 считают, что сенсоры дальнего действия и система единого потока данных позволят самолету осуществить цикл решений гораздо быстрее по сравнению с потенциальным противником.