Матеуш Моравецкий представил программу нового правительства Польши 1 12.12.2017, 22:35

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство является «правительством продолжения».

Об этом он сказал с трибуны польского Сейма, представляя программу Совета министров. В начале выступления новый глава правительства поблагодарил своего предшественника Беату Шидло, передает «Радио Польша».

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его кабинет будет заботиться как об экономике, так и о решении социальных проблем. «Развитие и социальные вопросы – это одно и то же. Процветающая экономика является предпосылкой щедрой социальной политики. Так как сейчас». - сказал он.

Премьер также отметил, что новое правительство будет «свободным от крайностей». По его словам, новый Совет министров будет столь же далеким от либерализма, как и от социализма.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что лучше сочетать конкуренцию с сотрудничеством, глобальные аспекты с местными, Европу с польскими интересами, прагматику управления со свободным рынком. «Ну и, конечно, объединить закон с правосудием. Это тоже важно», - подытожил премьер-министр.

Глава польского правительства подчеркнул, что путем к лучшему будущему должна быть Польша с равными возможностями и социальной солидарностью. Матеуш Моравецкий сказал, что благодаря социальным программам, таким как «Семья 500+» удалось снизить социальное неравенство.

Премьер-министр добавил, что диалог и сотрудничество с профсоюзами, организациями работодателей имеют большое значение.

Глава нового правительства пообещал поставить амбициозные цели перед Советом министров. Матеуш Моравецкий сказал, что у Польши есть уникальная возможность «восстановить то, что она потеряла в результате захватов, войн и коммунизма», поэтому польская политика должна быть амбициозной. «Дрейф или движение с потоком - это не наша ДНК», - сказал Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр подчеркнул, что поляки должны объединиться. «Мы должны убеждать и не одолевать», - добавил польский премьер.

На выступлении нового премьера в парламенте присутствовали президент Польши Анджей Дуда, спикер Сейма Марек Кухциньский, министры и депутаты.

Напомним, министры правительства Беаты Шидло сохранили свои должности в новом кабинете премьера Матеуша Моравецкого. Вице-премьерами остались министр культуры и национального наследия Петр Глиньский и глава Министерства науки и высшего образования Ярослав Говин. Третьим вице-премьером стала экс-глава польского правительства Беата Шидло.