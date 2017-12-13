«Новая бедность» возвращается из 90-х 16 Константин Скуратович, «Наше мнение»

13.12.2017, 10:13

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Разница между работающим и безработным белорусом практически стерлась.

Правительство и солидарные с ним специалисты отмечают «появление положительных тенденций на белорусском рынке труда».

Например, с середины прошлого года продолжается рост вакансий, представляемых нанимателем государственной службы занятости – в сентябре-октябре организациями впервые за долгое время принято на работу больше людей, чем уволено. Отмечается, что самый высокий спрос возник на специалистов по продажам, информационным технологиям и рабочих. В принципе, эта ситуация не расходится с тенденциями, которые установились на рынке труда других стран. При этом многие специалисты ссылаются на особую ментальность белорусов, которые, возможно, проявляют излишнюю осмотрительность, наталкиваясь на сложные внешние вызовы, но, присмотревшись, решительно осваивают ситуацию и получают быстрые и качественные результаты.

Следовательно (такой делается вывод), несовпадение спроса (вакансий) на рыке труда и предложений (профессий претендентов) не имеет принципиального значения. Люди, которые на самом деле ищут работу, обладают необходимыми знаниями, способностями, личностными качествами, позволяющими овладеть очень многими профессиями. Мне это напоминает старое советское присловье, которой по прибытию на работу встречались все молодые специалисты – забудьте все, чему вас учили в институте. Там теория, у нас жизнь...

Да, у нас жизнь. По данным Минтруда, на конец октября 2017 года численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите составила 25,3 тыс человек, что на 30,6% меньше, чем на конец октября 2016 года, и на 7,4% меньше, чем на конец сентября 2017 года. Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 0,6% от численности рабочей силы. Не совсем понятно, о чем идет речь – о трудовых ресурсах, экономически активном населении или занятом в экономике, но очевидно, что анализ официального рынка труда ограничивается, вероятно, незначительной частью людей, которые пользуются услугами государственной службы занятости.

Можно сказать, что специалисты министерства труда имеют дело с выборкой, которая принимается репрезентативной для всего рынка. Первое, что бросается в глаза, это низкий уровень безработицы в выборке, который подспудно отождествляется с уровнем генеральной совокупности, где уровень безработицы оценивается по иным критериям. Очевидно, что научный, следовательно, и практический интерес к этой проблеме может быть реализован с применением методик МОТ, согласно которым к безработным относят лиц, способных и желающих трудиться, активно ищущих работу, но не имеющих ее в данный момент. Их численность оценивается регулярными социологическими опросами и статистическими обследованиями домохозяйств.

Александр Лукашенко не устает повторять, что следует «выявлять» людей, которые «хотят и могут работать» и создавать для них рабочие места. А остальных, на что направлен пресловутый декрет № 3, классифицировать как «социальных иждивенцев». Это не научный, а административный подход, но и сам декрет появился на свет, благодаря расхождению статистики официального рынка труда и реальной ситуации с занятостью населения и безработицей.

Например, среднемесячная занятость населения в экономике в январе-сентябре 2016 года составляла 4,415 млн человек, в январе-сентябре 2107 года – 4,352 млн человек, т е уменьшилась на 63,4 тыс человек. При этом большинство из них не вернулись на официальный рынок труда, но и не обратились к услугам государственной службы занятости по разным причинам. В основном по той причине, что наниматели предлагают, исключая ИТ и некоторых иные случаи, вакансии, которые не обещают достойных заработных плат. Работать за копейки, быть «полубезработным», никому не хочется.

Это свидетельствует о плохом деловом климате, который отпугивает инвесторов, в результате ситуация в экономике продолжает ухудшаться. В 90-е годы в Беларуси распространилась так называемая «новая бедность», при которой части занятого населения пришлось довольствоваться заработными платами, которые не превышали их собственных базисных потребностей. Видимо, новая бедность возвращается в Беларусь «на новой экономической основе».

Справедливости ради отметим, что в 2016 году оживление рынка труда началось в сентябре (коэффициент замещения принятыми работниками уволенных работников вырос с 88,8% в августе до 100,2%), в октябре он поднялся до 105,3%, Заговорили о положительной тенденции. Но в ноябре коэффициент замещения упал до 83,3%, в декабре – до 79,8%, что, по-видимому, было связано с сезонными колебаниями, с необходимостью привлечения временных работников в сельское хозяйство и торговлю. Но повышение коэффициента в сентябре текущего года, видимо, вызвано иными причинами. По данным Белстата, в сентябре из организаций было уволено 61361 человек, принято на работу 69016 человек. На 7655 человек, коэффициент замещения поднялся до 112,5%. Если дело пойдет такими темпами, то отпадет необходимость даже в службе занятости, поскольку исчезнут безработные.

Но официальная статистика принятых и уволенных работников в сентябре в разных отраслях заставляет задуматься «о тенденциях». Из всех включенных в справку Белстата «видов экономической деятельности», в большинстве занятость упала. Коэффициент замещения в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составил 79,4%, в промышленности – 89,7%, в строительстве – 87,0%, на транспорте – 93,7%, в розничной и оптовой торговле – 97,6%.

Можно назвать и прочие отрасли, имеющие огромное значение для экономики, но имеющие намного меньшую численность персонала, чем вышеперечисленные. Они всегда были готовы к массовому приему на работу как квалифицированных, так и малоквалифицированных работников, которых можно было обучать непосредственно на рабочих местах. Теперь таких возможностей у них нет.

А у кого есть? Информация и связь ожидаемо приняли на работу в 1,3 раза больше уволенных работников, в гостиничном хозяйстве – в 1,26 раза, в сфере спорта, развлечения и отдыха – в 1,4 раза. Занятость возросла в этих сферах экономической деятельности по причинам, которые надо специально объяснять. Вероятно, все очевидно с системой образования, которая ежегодно в августе-сентябре проводит ротацию своих кадров, принимая на работу выпускников педвузов взамен завершивших обязательную отработку своих старших коллег.

Коэффициент замещения кадров в системе образовании составил 231,1%.

Удивила кадровая ситуация в системе государственного управления, где вместо 1460 работников, из которых по причине сокращения или ликвидации организаций, что говорило бы о реформе структур, уволили 51 человека, а приняли 2548 новых работников. Коэффициент замещения составил 174,5%. Видимо, реорганизация в системе и не начиналась, но обещания оптимизации ее структур проводятся по традиционной схеме. Где кадры определяют все, и чем больше персонал, тем эффективнее работа.

Константин Скуратович, «Наше мнение»