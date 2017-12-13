Минск попал на мировую карту самых загрязненных городов 1 13.12.2017, 20:26

На мировую карту самых загрязненных городов попали также Гомель, Жлобин и Могилев.

Американские эксперты провели исследования и выявили самые загрязнённые города во всех странах мира, а затем нанесли их на специальную карту. Четыре беларусских города попали в поле зрение экспертов: Гомель, Жлобин, Минск и Могилёв.

На карте видно, что уровень загрязнения колеблется в зависимости от плотности населения городов, так в Индии и том же Китае, города, где количество жителей выше, имеют самый большой уровень загрязнения, пишет rodovid.me.

Исключением является Африка, которая относительно менее густонаселена, но всё равно имеет высокие уровни загрязнения из-за присутствия в воздухе большой концентрации сахарной минеральной пыли, отмечает greenbelarus.info.

Регионы с качеством «здорового» воздуха отмечены жёлтым цветом.

Карта создана благодаря полученным данным от компании «Carbon Monitoring for Action» (CARMA), которая имеет в своем распоряжении информацию об углеродных выбросах более 60 000 электростанций и 20 000 энергетических организаций по всему миру.

Исследователи подняли глобальную проблему: выбросы от электростанций далеко не во всех странах как-то регулируются и уж тем более выносятся на всеобщее обозрение.

— С момента появления последнего плана «Clean Power» президента Обамы, о необходимости лучше регулировать работу электростанций, которые являются основным источником загрязнения в США прошло не так много времени. И я подумал, что сейчас самый лучший момент, чтобы объединить наши данные о загрязнении воздуха с данными об электростанциях CARMA для того, чтобы показать людям, где регулирование работы электростанций идёт эффективно, а где нет. К сожалению, многие страны не измеряют выбросы углерода по ряду причин: из технических и политических соображений, — говорит один из исследователей Анхель Сюй.

Как узнать о состоянии воздуха в своём городе

В Беларуси создана сеть пунктов мониторинга атмосферного воздуха:

На сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Республики Беларусь можно в реальном времени отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмофсферном воздухе городов.

Система выдаёт данные по следующим показателям: SO2, CO, CO2, NO, бензол, толуол, температура, направление ветра, скорость ветра, влажность, давление, РМ10.