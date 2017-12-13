Олигархи готовятся сдать Путина 7 13.12.2017, 21:06

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фото: EPA

В России готовится олигархический переворот.

В ближайшее время холодная война 2.0 войдет в новую фазу. Это связано с предстоящей публикацией администрацией президента США санкционного списка «близких к Путину» бизнесменов, чье чувство самосохранения, по замыслу Вашингтона, должно подтолкнуть их к организации в России олигархического переворота, пишет interpolit.ru.

Доклад Госдепартамента американскому конгрессу с уточнением существующих санкций в отношении российских компаний будет представлен до начала февраля. Этого требует подписанный Дональдом Трампом в августе закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». «Противниками» в законе названы Россия, Иран и Северная Корея.

Как рассказал высокопоставленный сотрудник Госдепа периода Клинтон Дэниэл Фрайд, работающий сейчас в «мозговом центре» Atlantic Council, Соединенные Штаты с помощью санкций в отношении влиятельных российских бизнесменов намерены «отключить их от американской системы, отключить их от американского доллара и вообще сделать их радиоактивными».

Политический смысл давления объяснил сенатор-республиканец Марко Рубио. «Путин везде расставил лояльных себе людей, чьи доходы и уровень жизни зависят от его желания позволить им стать бенефициарами его правления… Станет ясно, что есть группа приближенных олигархов, которые контролируют национальные богатства благодаря своим отношениям с Путиным. Они же, в свою очередь, являются его агентами влияния в мире, которых он использует в своих политических и финансовых целях», — констатировал политик.

Кажется, ожидание наказание Запада действительно начинает нервировать российское бизнес-сообщество. По информации Reuters, некоторые российские бизнесмены уже стесняются фотографироваться с президентом РФ, а также избегают официальных мероприятий с его участием. Возможно, страх от предстоящих санкций работает даже лучше, чем сами санкции. Опасения за будущее должны подтолкнуть олигархат к активным действиям против политической линии Кремля.

Тем более, что власти не торопятся пойти богатым на встречу. Предложение состоятельных россиян к государству стимулировать возврат их капиталов из-за рубежа выпуском специальных валютных бондов с повышенной доходностью пока не встретило понимания в правительстве. В Минфине назвали это «нонсенсом», чем наверняка заставили крепко задуматься не одного миллиардера из списка Forbs.

Нежелание правительства платить из бюджета за возврат капиталов на родину вполне объяснимо, так как перекладывает это бремя на плечи всего народа. Не лучшее решение в предвыборный год. Однако сами министры, пусть они и не так богаты как олигархи, также страдают от будущих санкций. Правда, речь идет, скорее, о моральных страданиях. Так, глава МЭР Максим Орешкин накануне назвал санкции «оскорбительными».

Все эти переживания российского чиновничества и олигархата наверняка, как бальзам на сердце российской либеральной оппозиции. Ведь именно ее представители помогают американцам удачно выбирать санкционные цели. Так, некогда советник Путина по экономике, а ныне сотрудник вашингтонского Института Катона Андрей Илларионов методично сортирует будущих жертв по категориям: «исполнители» и «инициативщики», «олигархи» и «партнеры», «карманы» и «соловьи».

Кажется, для них для всех наступают трудные времена. Если Путин не успеет до выборов перетрясти всю властную вертикаль сверху до низу, заместив ее уязвимые олигархические элементы бессеребренниками и патриотами, вертикаль однажды может выйти из повиновения. Крайней окажется Россия. Пока же в СМИ можно встретить шапкозакидательские настроения о том, что России все американские санкции нипочем.

— Важно против кого будут направлены новые американские санкции. — рассуждает социолог, сотрудник «Левада-центра» Денис Волков. — Скорее всего, они будут направлены против элит. И тут встает вопрос, насколько эффективны будут те меры по возврату капиталов состоятельных россиян, которые сейчас предлагаются. Какие-то там суверенные облигации и т. п. Если государству удастся это гарантировать и доверие к этим инструментам будет высокое, то все останется как обычно.

В принципе, к санкциям, как к фону, уже привыкли. Если будет какое-то освещение этой темы по телевизору, то возникнет дополнительная обеспокоенность, недовольство «Америкой».

— Не возникнет ли у избирателя искушение поддержать «Америку» против отечественных мироедов?

— Не думаю. Для большинства населения вопрос так не стоит. Там есть понятия «мы» — Россия и «они» — Америка. Люди даже не понимают, что вслед за санкциями олигархам может последовать какая-то компенсация.

А вот по мнению руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, для возвращения капиталов олигархов российскому государству следует использовать не столько «пряник», сколько «кнут».

— Единственный способ снизить эффективность санкционного удара со стороны американцев и не допустить, чтобы им содействовал Евросоюз, арестовывая имущество и самих граждан России, относящихся к классу крупных собственников, состоит в том, чтобы их капиталы вернулись в Россию. Никак иначе вывезенное имущество защитить невозможно. В свое время деньги тайно вывозили с Кипра, но так ничему на том примере и не научились.

— Каковы причины подобной линии Соединенных Штатов?

— Им нужны ресурсы. Причем не столько вывезенные из России, но и те, что они могут получить внутри страны в результате смены власти и получения доступа к нашим богатствам. Хотя оказывается давление на олигархов, чтобы они свалили Путина, они все равно рано или поздно тоже пострадают, так как лишатся тылов в России. Именно в этом смысл игры.

Эта политика продиктована серьезнейшими финансово-экономическими проблемами в США. Просто колоссальными противоречиями, разрешение которых американские элиты видят в экспансии. И даже Трампа сумели принудить к такой внешнеполитической линии.

— Видимо, олигархи это уже поняли. Как вам предложение выпустить для них валютные бонды с повышенной доходностью и госгарантиями?

— Никаких бонусов для олигархов в России создаваться не должно. Напротив, нужны репрессивные меры. Те, кто годами выводил капиталы из страны, должны понимать, что если они не вернут капиталы назад, то они пострадают с двух сторон. Это единственный правильный аргумент, для тех, кто сейчас сомневается, куда ему везти свои средства. Таких людей нужно атаковать. Реверансы в их адрес не нужны.

В свою очередь политолог Константин Калачев считает, что американские санкции не будут эффективны.

— Американцы, конечно, надеются на эффект от санкций. Только что я говорил с корреспондентом NYT, который несколько раз, на разный манер, спрашивал, можно ли ожидать бунт на корабле, ожидать того, что российская элита разочаруется в Путине и начнет искать какие-то альтернативы. К этому они и хотят подтолкнуть. Но я не думаю, что от санкций будет получен тот эффект, который предполагается.

— Почему?

— Это ущербная логика. Российская элита всем обязана президенту Путину. Для условного миллиардера лучше потерять миллиард-полтора-два, чем потерять все, лишившись отношений с государством и первым лицом. Жалобы и стоны могут быть, но только жене под одеялом или в своем кругу. Дальше дело не пойдет. Я говорю об этом, представляя как эти люди мыслят.

— Но санкции задевают не только олигархов, но и чиновников. Орешкина они даже «оскорбляют». А ведь высшие чиновники, пожалуй, еще ближе к президенту, чем олигархи…

— Российский чиновник осторожный и пугливый. На самом деле, главная опора президента и настоящая элита — это силовики. Любой чиновник может стать их жертвой как Улюкаев. Есть национализация элит, есть призыв к консолидации, есть требование лояльности, патриотизма, есть призыв всем сплотиться и плыть в одной лодке… Вопрос, какая это лодка. Я думаю, что подводная. Куда убежишь с подводной лодки?