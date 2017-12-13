Правительство Молдовы одобрило смену государственного языка на румынский 10 13.12.2017, 21:51

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Соответствующие изменения будут внесены в Конституцию Молдовы.

Правительство Молдовы одобрило законопроект об изменении названия официального языка с молдавского на румынский.

Соответствующие изменения будут внесены в Конституцию страны, сообщает Publika TV.

По данным телеканала, фраза «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики» будет заменена на словосочетание «румынский язык». Никто из членов правительства не высказался против этой инициативы.

В конце октября президент Молдовы Игорь Додон счел «недопустимым» изменение названия официального языка. Глава страны также выражал уверенность, что инициатива не наберет 67 голосов для принятия в парламенте.

Также поправки к Конституции одобрил в конце октября Конституционный суд Молдовы. Решение было принято на основе текста Декларации о независимости Молдовы, где румынский язык указан в качестве государственного. Этот документ преобладает над Конституцией страны, где указан молдавский язык.