Как простой фермер создал конкурента биткоину 8 14.12.2017, 8:07

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Криптовалюта колион обеспечена активами на $6,5 миллионов.

В 2014 Михаил Шляпников, фермер из деревни Колионово, для расчета с соседями создал собственную бумажную валюту — колион. Инициатива завершилась громким судебным делом с властями, о котором писали многие СМИ. Однако идея применения собственных денег как средства для расчетов и инвестиций его не покидала. В 2017 фермер успешно провел ICO, сейчас использует криптовалюту колион как финансовый инструмент для развития бизнеса, пишет probusiness.io.

Интересным опытом, советами предпринимателям, которые задумываются над использованием технологии блокчейн Михаил Шляпников поделился в интервью «Про бизнес» накануне конференции про финансы и инвестиции Capital Day 2017.

Такая традиционная сфера, как сельское хозяйство — и вдруг выпуск собственной криптовалюты. С чего все началось?

— Я уже больше 10 лет занимаюсь фермерством и давно понял, что совхозные и колхозные методы уже не работают. А новые еще работать не начали. И приходилось искать некую новую модель хозяйствования, где-то посередине.

Все уперлось в проблемы, примерно одинаковые что в Беларуси, что в России: нехватка оборотных средств, проблемы с сохранностью продукции, устранение лишних посредников между производством и потребителями.

Вот и пришлось нам в 2014 напечатать бумажные деньги — локальную валюту, которую использовали для расчетов с соседями и односельчанами. Мы назвали ее колион. С этого момента все и началось.

Эту историю уже все знают: возбудилась прокуратура, государство. Было 6−8 заседаний суда, ее запретили.

И вот в тот момент я услышал и про систему блокчейн, и про биткоин.

Что было дальше? Как вы решили запустить ICO?

Тогда еще не было такого ажиотажа с ICO. Занимались этим в основном фрики, торговля шла за биткоины. Год назад, в декабре 2016 мы вырастили новогодние елочки и сказали, что будем пробовать продавать их за биткоины. Мне было интересно узнать, как все устроено — как эту криптовалюту получить, как произвести расчет. В этом участвовало человек 15−20. В результате я понял, как это работает, да и люди потянулись, им тоже стало интересно.

Естественно, возникла ситуация: а почему только биткоины? Я стал вникать и оказалось, что вот как раз наша, локальная валюта может как-то коррелировать с криптовалютами. И в этом году — в феврале-марте, мы стали думать, как провести свое ICO. Не было ни акселераторов, ни помощников, ни экспертов. Пришлось самому изучать тему. И 1 апреля 2017 мы предложили колион в публичном онлайн-пространстве.

Первого апреля запустили ICO, а второго числа забыли про него, потому что началась посевная. И вспомнили об ICO только через две недели. А там уже без нашего участия все пошло — люди начали присылать биткоины, эфиры, другие криптовалюты.

Кампания по привлечению средств стала расти такими угрожающими темпами, что 30 апреля нам пришлось прекратить собирать инвестиции, чтобы понять, что делать дальше.

В результате было собрана сумма в 401 биткоин. И мы сидели и неделю думали, а что же такое мы натворили.

Честно говоря, не было еще понимания, не было еще ажиотажа. Мы первые приходили в эту кухню. Разумеется, мы также «напечатали» — эмитировали, и всем инвесторам раздали колионы.

Что сделали с собранными средствами?

Честно говоря, мы их так и не использовали. Лежат в нашем финансовом портфеле. Из них получилось уже более $ 6,5 млн долларов (по курсу биткоина на 11 декабря, — прим. «Про бизнес»). Средства остались у нас как некое обеспечение, как банк. Золотой запас.

У нас также удачно пошли расчеты в собственной криптовалюте: мы стали продавать за колионы саженцы, продукты питания. То есть колион приобрел уже — мы сами того не ожидали — функцию платежа, стал платежным средством.

И в этот момент как раз летом этого года случился бурный рост ICO. И мы тоже приняли участие в провоцировании этого ажиотажа.

Люди посмотрели и сказали — если крестьянин без интернета, без компьютера смог провести это ICO, то мы-то с юристами, с программистами, наверное, опередим простого крестьянина.

Сейчас у нас расширяется производство за собственные средства — за колионы. А портфель, который мы собрали, становится некой такой гарантией, что колион не провалится.

Как отреагировали ваши коллеги по отрасли — фермеры, партнеры, покупатели?

У меня тоже возникал этот вопрос: кому я буду продавать свою валюту? Кто ее возьмет? И все его задавали — а кому нужны твои колионы?

В ответ я могу спросить: «Предложите кому-нибудь продать продукцию за доллары. Возьмут?». Да, за доллары возьмут. Тогда я говорил: «А вы кому-нибудь предлагали свою продукцию за биткоин?». Мне говорят — нет. Я говорю — попробуйте! Да — отвечают, за биткоин — через одного, но продукцию все же купят.

Тогда можно задать следующий вопрос: а если продавать продукцию за собственную криптовалюту?

То есть люди опасаются сделать первый шаг. Я говорю — да сделайте же его, тогда и будете разбираться, в чем минусы.

Что в общем-то у нас и получилось. Один поставщик отказался нам поставить продукцию — мы пиломатериалы покупали, за нашу криптовалюту. А другой согласился. И пошло-пошло. И оказалось, что тот, кто согласился провести расчеты в колионах, оказался в выигрыше.

Также и фермеры коллеги — у тех, кто применил расчеты в криптовалютах, стало получаться. Те, кто сомневается — так у них ничего и не получится.

Основная проблема, с которой вы столкнулись, запуская ICO?

Основная проблема — фактор знаний, фактор получения информации. Я много изучал, много понимал. Но когда случился вот этот бум, ажиотаж с ICO, криптовалютами — оказалось, что на сегодняшний день я понял, что абсолютно в этом не разбираюсь. Ко мне приезжает очень много людей, и учат, как правильно это делать, как внедрять, какие там юридические законы, какие механизмы. Но я иду методом тыка.

Например, меня абсолютно не интересуют сегодня взаимоотношения с регулирующими органами, с государством.

Деятельность, связанную с криптовалютами в России то запрещают, то угрожают сроками, то господдержку обещают. Я надел шоры, как лошадь, закрылся от этого всякого безумия. Игнорирую.

Т.е. я потихонечку, шаг за шагом провожу работы практически. Я их называю лабораторными работами. Попробовали ICO, проверили, получилось — хорошо. Что-то получается, что-то продвигается.

Так и выходим на новый уровень, на новые объемы.

Подводя итоги: что получили вы и что получили инвесторы после ICO?

Инвесторы, которые напрямую заинтересованы в нашей продукции, стали нашими акционерами или пайщиками. И уже гарантированно приобретают ее в будущем (в счет стоимости колионов, которые были получены во время ICO, — прим. «Про бизнес»). Кроме того, за счет роста курса колиона они могут приобрести в будущем в 4−5 раз больше продукции, чем рассчитывали на это полгода назад.

А мы взамен получили предоплаченный предзаказ. Приведу пример. Инвестор вложил средства в инкубационное куриное яйцо. Мы поместили его в инкубатор, вырос цыпленок, а через полгода — это уже курица-несушка. В течение трех лет эта курица несет яйца, определенное количество из них мы отправим инвестору. Получается, мы получили лояльного покупателя на несколько лет вперед. С учетом, что курица наполовину принадлежит ему, наполовину нам. Замечательная схема. Между нами, естественно, никаких посредников нет. Мы получаем планируемый рост производства и планируемый сбыт.

Из примера понятно, что мы получили возможность выращивать продукцию только под заказ. Это заказ уже кем-то предоплачен, либо мы совместно его финансируем.

Изначально у нас была цель выйти на смычку между производством и потреблением. Мы ее выполнили.

Мы удалили посредников: в первую очередь, банки с их удушающими предложениями. Мы удалили ритейл, практически убрали логистику, влияние ряда регулирующих органов. Удалили перекупщиков.

Для удаленных инвесторов, которые не участвуют в покупке нашей продукции, интерес — в спекулятивном росте самого колиона.

Приятной неожиданностью для нас стали полученные во время ICO комфортные инвестиции. То есть мы получили средства без банковских процентов, на очень длительные сроки. Мне не надо ни с кем согласовывать, как ими распорядиться. Не надо никакие справки собирать — захочу, поля расширю, захочу, поменяю технику, создам новое производство, буду развивать технологии. Понимаете? Вот это очень комфортно. И эта сумма постоянно растет, что тоже очевидный плюс.

Как убедить больше людей, что блокчейн-технологии — это перспективно?

Убеждать бесполезно. Я считаю, что не очень правильно принуждать к хорошему.

Сейчас сложилась ситуация, при которой люди увидели в блокчейне одну лишь функцию.

Ко мне приезжают и спрашивают: «Чувак, как ты срубил бабла?». Я им начинаю объяснять, как я выстраивал схему между производством, технологические процессы. Они отвечают: «Ты нам ерунду не говори. Ты скажи лучше, как ты срубил бабла»

Тогда я прекращаю о чем-то разговаривать, что-то советовать. Ведь возникает дисбаланс: я не понимаю, как «срубилось бабло», а люди не хотят понять, как я это все устроил. Вот в этом сегодня и заключается большой разрыв и большая ошибка. И, скорее всего, это и есть и причина и следствие того, что тысячи ICO не могут достичь результатов.

Я многим говорю: ребята, вы купили смартфон. Если постараться, то им можно и гвоздь забить и можно использовать его как фонарик. Но у него гораздо больше возможностей — и позвонить можно, и в Интернет зайти, и еще у него масса функций, про которые может быть мы даже не знаем. Но люди думают: «Нет, я хочу только фонарик, я хочу только забивать гвоздь».

Подумайте, для чего вам блокчейн? Если вы хотите просто «срубить бабла» — я думаю, это очевидно будет попытка неудачная. Если вы хотите постепенно выйти на решение существующих проблем в бизнесе — смена парка техники, расширение производства, снижение себестоимости, прямой выход на потребителя, выравнивание кассовых планов — вот тогда можно говорить. И поэтапно, шаг за шагом, это внедрять.

У меня этот процесс продолжается с 2014 года. Да, результаты, которые я сегодня имею, не сразу, не моментально же на меня рухнули. Это работа, работа, работа: с сотрудниками, с властями, с окружением. Как-то так.

Когда криптовалютами будут рассчитываться массово?

К хорошему, я думаю, люди привыкнут. Раньше были ракушки, потом золото таскали в мешках, потом появились бумажки: векселя, акции. Потом рубли. В 1990-х годах в России случилась гиперинфляция. Население быстро сообразило и перешло на доллары. Этот процесс занял полгода, в каждом ларьке семечки можно было покупать только за доллары, потому что «деревянные» рубли никому не были нужны.

Незаметно вошли в жизнь пластиковые карты, появились технологии расчетов с помощью мобильных приложений. Также постепенно приходят расчеты криптовалютами. Сколько это займет времени? Я думаю, при нынешнем развитии технологий это произойдет намного быстрее, чем переход с золота на бумажные деньги. По срокам сложно сказать, государство тоже участвует в регуляции. При лояльном отношении этот процесс будет быстрее, при запрещении — помедленнее. Здесь нужен консенсус, заинтересованность со стороны властей.

А как ваши местные власти отреагировали на ICO?

Они до сих пор наблюдают и тоже интересуются, как все устроено. Проблема с деньгами не только у меня. Недавно приезжал глава района. Капитализация у колиона растет, а в бюджете сельского поселения — по словам администрации — дефицит, как и у всех: на отопление нужны средства, на уборку. И я совершенно серьезно предложил в виде деловой игры решить, как можно напечатать свою локальную валюту в отдельном муниципалитете, районе.

Если бы глава района приехал с прокурором и сказал — мы тебя «закрываем», ничего бы не получилось. А он приехал с интересом: давай попробуем.

Попробовали. Опять же, пришли к тому, что нужно действовать. Нашли минусы, где это нельзя делать. Но нашли и плюсы — как это сделать можно. Думаю, мы потихонечку будем продолжать сотрудничество.

Какой главный совет вы можете дать предпринимателям, которые интересуются технологиями блокчейн?

Не надо ждать, когда прилетит самолет и вам сбросят мешок денег или технологий. Или придут инопланетяне и начнут работать за вас. Чтобы картошка выросла, нужны семена, лопата, удобрения, мешки, хранилища.

С появлением технологии блокчейн, криптовалют текущие дела мы же не останавливаем. Они продолжаются — в том мире и пространстве, в котором мы живем. Просто использование блокчейн дает шанс опередить свое время. И те, кто сейчас попробует разобраться и применить эти технологии, опередят своих партнеров, конкурентов, все наше общество.

Поэтому я повторю еще раз — давайте не ждать, а работать. Давайте ошибаться, узнавать новое, пробовать, действовать. Давайте использовать биткоины, колионы, либо изобретать свои криптовалюты. Трудиться. Только тогда, может быть, что-то и получится. Только тогда и будет результат.