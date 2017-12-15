Министерство информации подтвердило блокировку «Белорусского партизана» 25 15.12.2017, 12:47

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Независимый сайт обвинили в размещении «запрещенной информации».

Министерство информации Беларуси подтвердило блокировку независимого сайта «Белорусский партизан», предпринятую 14 декабря.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте министерства:

«14 декабря 2017 г. принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу belaruspartisan.org

В рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информацииМинистерством информации Республики Беларусь на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» принято решение об ограничении доступа к информационному ресурсу belaruspartisan.org.

Данное решение принято по результатам мониторинга этого ресурса, который выявил систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации.

На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети Интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация.

Министерство информации обращает внимание всех субъектов информационной сферы, в том числе представителей иностранных СМИ, аккредитованных на территории Республики Беларусь, на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства о средствах массовой информации».

Основные интернет-провайдеры уже заблокировали сайт, сообщает nn.by. Например, клиентам «Белтелекома» отображается сообщение о том, что «ресурс заблокирован в соответствии с законодательством Беларуси». Не могут открыть сайт и пользователи мобильных операторов - МТС, «Велкома» и «Лайф».

Сайт Charter97.org опубликовал подробною инструкцию о том, как обойти блокировку независимых сайтов в Беларуси.