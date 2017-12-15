Дмитрий Бондаренко: Между убийством Павла Шеремета и блокировкой «Белорусского партизана» существует прямая связь 15.12.2017, 17:29

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Павел Шеремет

Белорусские власти очень боятся правдивой информации.

Блокировку Министерством информации независимого сайта «Белорусский партизан» прокомментировал сайту Сharter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

- Видимо, «Белорусский партизан» очень мешает Лукашенко и его подручным. Этот сайт очень популярен среди белорусов. Когда после разгона «Плошчы-2010» я находился в заключении, мне приходилось общаться с совершенно разными людьми, начиная от КГБ, милиции, ДИНа и заканчивая простыми заключенными.

Я спрашивал, что они читают в интернете. Абсолютное большинство называло два сайта: «Хартия’97» и «Белорусский партизан». В 2010 году был убит основатель и руководитель сайта Сharter97.org Олег Бебенин. Это произошло незадолго до выборов. Сотрудники КГБ, которые нас допрашивали, даже не скрывали, что это было убийство. Они заявляли, что это была не их структура, но говорили о том, что это не было самоубийством.

В 2016 году самым жестоким образом был убит основатель «Белорусского партизана» Павел Шеремет. В его деле до сих пор рассматриваются различные версии, а организаторы и исполнители этого убийства не найдены. Вот сейчас, я считаю, что украинским следователям стоит обратить внимание на след белорусских властей и спецслужб. Видно, что кому-то очень сильно допекал Павел Шеремет, а сегодня закрыт на территории основанный им сайт belaruspartisan.org. Я убежден, что между этими двумя событиями существует прямая связь.