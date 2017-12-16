ОАЦ хочет уничтожить Парк высоких технологий 11 16.12.2017, 13:02

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Кто подводит Беларусь под новые санкции?

Блокировка независимых сайтов угрожает независимости Беларуси.

Об этом в интервью «Белсату» заявила главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

- Наталья, почему «Белорусский партизан» и почему именно сейчас?

- Совершенно очевидно, что приказ о закрытии «Белорусского партизана» пришел из спецслужб, в частности, из недр Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при администрации Лукашенко. И сегодня Министерство информации пытается найти повод для того чтобы объяснить, почему этот портал закрыт.

Это операция спецслужб, как и с делом «Белого легиона», когда вначале арестовали людей, посадили их в тюрьмы, стали подвергать пыткам в КГБ, а потом стали искать, какую статью им пришить. То есть, собственно, это то, что мы сейчас видим с «Белорусским партизаном».

- Связано ли это каким-то образом с тем, что сменился руководитель Оперативно-аналитического центра?

- Безусловно. Я думаю, это связано с тем, что сейчас молодая поросль в ОАЦ пытается выслужиться перед диктатором. Либо же они ведут свою игру. Потому что не исключено, что в данной ситуации они подставляют самого Лукашенко. Потому что то, что мы сейчас видим – это, в общем-то, либо шизофрения во власти, либо просто подстава.

Почему я говорю про шизофрению во власти? Потому что недавно прекрасная троица: Лукашенко, который 20 лет уничтожал свободу слова в стране, Виктор Прокопеня, бизнесмен, который отсидел 6 месяцев в тюрьме КГБ и понятно на каких условиях он оттуда вышел, и Всеволод Янчевский, бывший главный идеолог, объявили о том, что в Беларуси скоро будет подписан декрет «О развитии цифровой экономики».

О каком развитии цифровой экономики можно говорить в стране, где вот уже 20 лет правит диктатура, где отсутствуют абсолютно все свободы? В ситуации, когда идет накат, наезд на интернет-журналистов, мы можем говорить только о создании интернет-ГУЛАГа.

Какие инвесторы могут прийти в эту страну? Кто может вложить деньги в так называемую лукашенковскую силиконовую долину, если здесь репрессируют журналистов?

Что касается некой своей игры спецслужб. Совершенно очевидно, что с одной стороны ОАЦ сегодня пытается выслужиться, с другой стороны они пытаются сегодня Лукашенко пугать всевозможными угрозами. Тем самым они его подставляют. Потому что, если у него есть намерение, чтобы развивался этот Парк высоких технологий, чтобы сюда пошли какие-то западные инвестиции, то сегодня они своими действиями рубят концы и не дадут ничего создать в этом направлении.

- Соосновательница «Белорусского партизана» Светлана Калинкина говорила что возможно это связано также с публикацией, которая затронула сына Лукашенко Виктора, который связан также с Оперативно-аналитическим центром. Про то, что руководитель страны отдвигает эту команду сейчас от власти. Может, ему заболело каким-то образом?

- Я думаю, что поводов может быть множество. Повод найдется всегда, в ситуации когда хотят закрыть интернет-ресурсы. У нас есть информация, что белорусские власти, в том числе, оказывали давление на польские власти, чтобы они прекратили финансирование независимых СМИ Беларуси. В частности, телеканала «Белсат», радио «Рацыя» и сайта «Хартии-97». Но польские власти не поддались этому шантажу.

И сегодня власти перешли к плану «Б», стали уничтожать медиа внутри страны. Тем более, что предупреждение сегодня уже прозвучало: медиа, которые работают из-за рубежа могут быть следующими.

- Я так понимаю, что блокировка сайта «Белорусский партизан» - это только первый шаг?

- Если не будет журналистской солидарности, если не будет ответных активный действий – да. Поэтому я сейчас призываю всех быть солидарными с нашими коллегами из «Белорусского партизана», потому что это сейчас это самое важное. Да, мы все разные, у нас разный контент, где-то мы конкурируем. Но сегодня очень важно забыть про это и быть солидарными.

Если мы сегодня промолчим, если мы не встанем за наших коллег – завтра это может произойти с нами. Также нужно добиваться серьезной реакции международного журналистского сообщества, международного правозащитного сообщества и требовать введения санкций против режима Лукашенко за очередное нарушение свободы слова. И эти санкции, я уверена, будут. Потому что Лукашенко уже попадал под санкции за то, что уничтожались медиа, и он рискует снова через это пройти.

- Обращаю также внимание, что это первое блокировка СМИ после назначения на пост в конце сентября нового министра информации Александра Карлюкевича. Выглядит так, что новый министр использует старые методы.

- Абсолютно. А что вы хотите? Не может быть при диктатуре один хороший министр. Абсолютно все министры, все чиновники при режиме Лукашенко – это винтики этой системы. И они выполняют приказы, которые сегодня они получают непосредственно от Лукашенко, от спецслужб.

Министерство информации, в этой ситуации взяло под козырек и просто сейчас пытается, следуя принципу Сталина, «обосновать репрессии законом».

- Разумеется, что властям не нравится то, что пишет «Белорусский партизан» и другие независимые ресурсы. В то же время, недавно мы имели отношение с тем, что российские информационные ресурсы начали атаку на Беларусь, на руководителя Беларуси. Тем не менее никакой реакции не было, никаких ресурсов не заблокировано. Весь мир борется с российской пропагандой, а Беларусь ничего с этим не делает?

- Видимо, Лукашенко не понимает, что угрозу ему предоставляют не белорусские независимые медиа, а в первую очередь, сегодня ему угрожает российская пропаганда. Из-за того, что в стране свободно идут российские телеканалы, сегодня Путин в Беларуси популярнее Лукашенко. В любой момент может произойти все что угодно и с самим Лукашенко. Он на коротком поводке у Кремля и в этой ситуации, конечно же, не может закрыть российские медиа. Поэтому он продолжает по инерции сражаться с независимыми медиа Беларуси, которые на самом деле ведь отстаивают независимость страны.

Независимые медиа Беларуси сегодня борются с путинской пропагандой, которая угрожает суверенитету нашей страны. Но я бы хотела подчеркнуть еще один факт, на который надо обращать внимание. В стране два ведущих оппозиционных сайта: сайт «Хартия’97» и сайт «Белорусский партизан». Основателя сайта «Хартия» Олега Бебенина убили в 2010 году. У властей тогда были надежды, что после этого сайт прекратит работу, но сайт продолжил успешно работать. Год назад убили журналиста Павла Шеремета. Cейчас пытаются заблокировать работу «Белорусского партизана», который не прекратил работу после смерти своего основателя. Так что в деле гибели Павла Шеремета нужно искать «белорусский след».

- Белорусский след, безусловно. Есть такая версия. Но если говорить про сайт, насколько на самом деле этот сайт существенен для белорусский пользователей, как это отразится на белорусском сегменте интернета, почувствуют ли они каким-то образом отсутствие доступа к «Белорусскому партизану»?

- Сейчас надо говорить о том, что мы можем быть следующие. Все белорусские независимые журналисты. Нужно сражаться за своих коллег. Это в первую очередь. Это очень тревожный звонок. Это предупредительный шар бросили, чтобы посмотреть, что мы будем делать.

В этой ситуации, я повторю, нужна мощная реакция наших коллег из других медиа. Поэтому я призываю всех к солидарности с «Белорусским партизаном» сегодня. Нельзя оставаться в стороне. Потому что я сталкивалась с ситуацией, когда я попала в тюрьму в 2010 году, вышла и была шокирована. Потому что, в общем-то, когда у нас разгромили редакцию, после заключения меня в тюрьму КГБ, ареста наших журналистов в общем-то не было никакой особой реакции. То есть она была, но она была единичная. А вот какой-то мощной волны солидарности в связи с тем, что уничтожили ведущий сайт, что главный его редактор сидит в тюрьме, что журналисты сидят по тюрьмам и сайт не работает – ее не было. Такое ощущение, что была тихая радость: в общем-то избавились от конкурента.

Сейчас этого нельзя позволить, сейчас нужно включаться и бороться за своих коллег. Потому что, ребята, не прокатит. Вы будете следующие. Если вы думаете, что «Хартия-97», «Белорусский партизан» много себе позволяют, а мы тихо пересидим в сторонке, то нет. Поверьте: вы следующие! Потому что репрессии всегда нарастают и душить хочется все больше, больше и больше.

- Вопрос: каким образом? Потому что про «Белорусский партизан» сегодня пишут все белорусские медиа без исключения. Как можно еще помочь в этой ситуации?

- Продолжать, выходить на акции, пикетировать Министерство информации, обращаться к своим партнерам на Западе, рассказывать об этом правозащитникам со всех стран мира, говорить о том, чтобы они писали заявления о протестах, обращались к своим правительствам, требовали реакции на это. Потому что это нужно остановить. Нас и так очень мало осталось.

Если сегодня Лукашенко по дурости, не по дурости или с подачи спецслужб закроет последние независимые медиа – мы потеряем страну, понимаете? Просто потеряем страну. Войдут ночью российские танки и грузовики с российскими содатами, не знаю, что с Лукашенко будет, может и не проснется. И все, ребята! Что мы будем делать без независимых журналистов?

- Вы говорили о международной реакции. Этот год был очень сложным для журналистов, даже журналисты «Белсата» получили огромное количество штрафов. Тем не менее Лукашенко приглашают в Брюссель на саммит «Восточного партнерства». Как это объяснить?

- С Лукашенко на саммите «Восточного партнерства» отказались встретиться лидеры европейских государств. Именно поэтому он не поехал. Ну да, формально приглашение он получил, но ему дали понять, что он там будет парией, что ни один политик не пожмет ему руку. По этой причине туда поехал Макей.

- Если вернуться больше к техническим моментам, «Хартия’97» имеет наиболее богатую историю блокирования страницы. Легко ли обойти эту блокировку и как продолжать работу дальше «Белорусскому партизану»?

- Мы сейчас сообщаем своим читателям, как обойти блокировку независимых медиа. Это, действительно, возможно сделать. Задушить свободу слова не удастся, безусловно.

Конечно же надо будет требовать и мы будем продолжать требовать от Евросоюза и США мгновенной реакции на такие вещи. Поэтому, в первую очередь, в случае если не разблокируют «Белорусский партизан» и продолжится политика давления на независимые медиа, то пострадает больше всего от этого сам Лукашенко. Поэтому я бы на его месте задумалась, что творит он сам и что творят его спецслужбы в этой ситуации.

Чтобы закончить на позитивной ноте, пользуясь случаем, я хочу поздравить телеканал «Белсат» с 10-летием, а сайт «Хартии-97» с 20-летием. Мы долго и много работаем и я уверена, что будем работать дальше.

- Позитивно, но с другой стороны, конечно, жаль, что главные темы на порталах и на «Белсате» в том числе не изменяются. Всегда главные темы – это репрессии, давление на журналистов. По вашему мнению, скоро ли изменится эта ситуация?

- Я всегда надеюсь на лучшее, потому что я оптимист, и надежда мне дает силы для борьбы. Унывать не стоит, потому что профессия у нас интересная, работа у нас благородная, цели у нас тоже благородные, мы работаем для людей, мы работаем для своей страны.

Борьба – это естественный процесс в нашей ситуации. Мы должны бороться за свое право оставаться журналистами, за свое право говорить правду о том, что происходит в стране. Так что, ребята, все нормально, продолжаем бороться. Главное не отчаиваться, быть солидарными и вперед!

- Спасибо большое за ваш комментарий и за вашу позицию.