Экс-сотрудник Госдепартамента США: «Закон Магнитского» – действенный инструмент 16.12.2017, 22:33

Роб Бершински

Администрация Трампа должна принять решительные шаги по применению «закона Магнитского».

В Сенате США прошли слушания и брифинг, приуроченные к пятой годовщине с момента принятия «закона Магнитского». В ближайшее время администрация президента Дональда Трампа должна представить очередной перечень нарушителей прав человека, которые будут внесены в так называемый «список Магнитского».

«Голоса Америки» побеседовал со старшим вице-президентом правозащитной организации Human Rights First Робом Бершински, который в администрации Барака Обамы занимал должность помощника госсекретаря в Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений.

«Закон Магнитского», особенно – его глобальная версия, поясняет Бершински, нацелен на пособников авторитарных режимов по всему миру, и теперь вопрос в том, как будут действовать нынешние американские власти в лице администрации Дональда Трампа.

- Исполнилось пять лет с момент принятия. Достаточно ли успешно, по-вашему, применяется «закон Магнитского», учитывая его первоначальные цели?

- С каждым годом действия закона, американское правительство действовало агрессивнее в том, что касается определения главных нарушителей прав человека в России. «Глобальный закон Магнитского» был принят всего год назад и мы находимся в ожидании первых результатов его применения. И, по-прежнему, есть много вопросов относительно того, как Соединенные Штаты будут использовать этот важный инструмент.

- Чего вы ждете от нынешней администрации?

- На данный момент было несколько позитивных знаков в том, что касается «глобального закона Магнитского». Однако, в конечном итоге, это важная точка для принятия решения администрацией Трампа. Они либо могут показать, что всерьез воспринимают этот закон и обозначить главных нарушителей прав человека и коррупционеров в мире, либо проигнорировать его. В таком случае мы получим сигнал о том, что, к сожалению, эти вопросы не входят в число их приоритетов.

- За последний год мы слышали много историй о различных лоббистах, действующих в интересах российского правительства в Вашингтоне.

- Думаю, активность российских властей и выступающих от их имени представителей вокруг «закона Магнитского» демонстрирует, что они осознают всю серьезность данного инструмента. Это действенный инструмент, отмены которого они хотят добиться. Американскому правительству необходимо принять это во внимание. Очевидно, что есть какое-то число лоббистов, которые ведут работу по теме «закона Магнитского» или другим направлениям американской политики, но закон предусматривает принятие санкций. Надеюсь, что администрация Трампа примет верное решение.

- При обсуждении «закона Магнитского» экспертным сообществом все реже можно услышать фамилию самого президента России. С чем это связано?

- Что касается президента Путина, думаю, крайне маловероятно, что американское правительство когда-либо внесет в список лично его или - по глобальной версии «закона Магнитского» - какого-то другого главу государства. Закон на самом деле направлен преимущественно на пособников – тех, кто помогает клептократическим, авторитарным лидерам держать население своей страны под контролем.

- Какими способами американские финансовые институты пытаются предотвратить проникновение средств тех самых пособников из России в США?

- «Глобальный закон Магнитского», как известно, направлен исключительно на иностранных граждан. Он не может применяться в отношении граждан США. Но, в конце концов, Соединенным Штатам необходимо навести порядок «в своем доме», внутри страны, чтобы не допустить сотрудничества с пособниками таких властей здесь, с юристами и другими лицами, которые создавали фиктивные компании с целью спрятать средства, полученные незаконным путем. Никакие деньги, привезенные в США в кошельках коррумированных деятелей, не должны быть задействованы здесь. То есть необходимо не только выявлять коррупционеров за рубежом, но и принимать законы, которые могут пролить свет на их деятельность на территории США.

- Масштабное расследование по российскому вмешательству в американские выборы как-то сопутствует применению «закона Магнитского» в США или это априори совершенно разные процессы?

- Из своих разговоров с представителями американского правительства я могу сделать вывод, что они принимают во внимание всю достоверную информацию. Это касается и введения санкций в рамках «закона Магнитского». Аналитики, работающие в государственных структурах, без сомнения, проверяют все сообщения, которые имеют отношения к России, при наличии достаточных на то оснований.

Мне сложно говорить о расследовании спецпрокурора Мюллера, но мы, как сотрудники неправительственных правозащитных организаций, будем рассуждать о деятельности администрации [Трампа] в зависимости от того, использует она «закон Магнитского» с целью законного преследования крупнейших нарушителей прав человека и коррупционеров или нет. Если администрация не сделает это, мы обязательно поднимем этот вопрос. Надеюсь, все, что связано с расследованием команды Роберта Мюллера, не повлияет на решительность американских властей.