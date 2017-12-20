Здрасьте, мы – IT-страна! 14 Владимир Халип

20.12.2017, 8:29

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Какая может быть «цифровая экономика» у бедной диктатуры?

Земной шар облетела ошеломительная новость. Беларусь становится IT-страной. И это не досужие фантазии заносчивых айтишников в вечернем баре. Вполне официальная идея высшей власти была озвучена на съезде ученых во Дворце республики.

Понятное дело, мир не на шутку всполошился. Амбициозные цели сгоряча не выбирают. Значит, готовились давно, старательно и втайне. Как можно было проморгать такой неслыханный прорыв? Президент одной завистливой страны даже вызвал шефа разведки и спросил напрямую: не выпускают ли там под видом холодильников суперкомпьютеры нового поколения? А некоторые гении Кремниевой долины уже начали всерьез готовиться к неизбежной репатриации.

Так и хлынула бы эта волна внезапной эйфории из туманного декабря на снежные просторы будущего года. И смела бы начисто все домыслы о здешнем будто бы диктаторском режиме. Ведь каждому известно, что диктатура и прогресс — несовместимы. А потому и капиталы, прежде недоступные, бойко взяли высокий старт и приготовились к броску в самую благоприятную для инвестиций зону.

Но, как всегда, все испортил стрелочник. Сработала инерция. В самый разгар бравурных кликов о новом профиле страны вдруг сдуру заблокировали информационный сайт «Белорусский партизан». А правитель так старался: у нас свобода, интернет не запрещают, у нас тьма изданий самых разных направлений. Где еще издается столько сборников кроссвордов, советов врача и прочих пособий для пенсионеров? Никто же ничего не закрывает!

Когда газета или сайт сталкиваются напрямую со свирепой и неумной властью, далеко не всегда торжествует власть. Чаще всего она и терпит поражение. Если только объект агрессии не проявляет полную покорность. Конформизм для гонимых и преследуемых - далеко не лучший выбор. Его реальные последствия проявляются после недолгой паузы. Как правило, они бывают самыми печальными.

«Белорусский партизан» бодро отрапортовал об успешном выходе из стресса. Вроде все в порядке – перерегистрировались в доменной зоне .by. Это у нас так легко и просто устранить последствия наезда?.. Не будем спешить с выводами. Выдержим паузу.

А пока вспомним бравых победителей. Как они там, бедные? Поняли хотя бы, чем отметились? Вроде бы чиновники не совсем тупые. И давно должны были усвоить, что каждая такая выходка заканчивается полным конфузом. Трудно было догадаться, что старые грабли, от которых как будто уже открестились, больно и звучно шарахнут режим по лбу. А с багровой шишкой на физиономии кляньчить деньги на Западе бесполезно. Слишком хитрым не подают.

К тому же время выбрали крайне неудачное. Кристмас, Новый год, праздничное настроение. А тут режим с такой конкретной рожей: здрасьте, мы – IT-страна!..

И все труды гримеров, политических прачек и прочих пиарщиков – коту под хвост. А они же так старались, сочиняли почти рождественские сказки о несправедливо обиженном правителе, который так печется о стабильности и безмерно уважает европейские ценности. Особенно в твердой валюте.

Да все бы ничего, забыли в предновогодней суматохе и простили. Обычный промах, чистая случайность – бес попутал. С кем не бывает!

Но тут совсем некстати грянул юбилей – столетие местных спецслужб. Дата грандиозная и весьма загадочная. Сто лет с конторой глубокого бурения – это же как народу повезло! Естественно, по такому случаю на подмостки с яркой речью об истоках и перспективах здешнего гэбизма правитель выдвинулся персонально. И сразу стало ясно, кто есть кто. И мгновенно отпали все вопросы. Все стало четким и конкретным, как в уставе гарнизонной службы.

Про заклятых врагов, которые только и думают, как бы им самый прогрессивный режим подкузьмить, он еще на съезде ученых все подробно изложил. Особенно досталось тогда всяким СМИ и интернету персонально, где окопались главные недруги правителя: «Они простреливают нашу страну насквозь!» И даже призвал ученых-гуманитариев выступить в едином строю на защиту родного им режима. Однако тотальная мобилизация патриотического подъема почему-то не вызвала. И ополчение ученых в окрестностях Дроздов пока что не замечено.

А вот на юбилее своих подручных и единомышленников, которые всегда на страже, он пугал уже всерьез. Тема все та же – кругом враги. И не просто всякие там сайты, блоги и прочие опасные явления, а самые конкретные террористы. «Мир напоминает разворошенный муравейник. Через границы переправляются толпы беженцев, а под их прикрытием фанатики, готовые убивать мирных граждан, сеять хаос».

Но если так страшно, в чем проблема? Разобрался бы с неприкрытой восточной границей – и живи спокойно. Вот где пригодились бы все эти доблестные спецслужбы, столетие которых решили почему-то отмечать задолго до такого же юбилея республики. Но нельзя им отвлекаться на такие пустяки. Кто же тогда будет выдумывать для народа страшилки про «Белый легион», сажать в тюрьму достойных граждан, неугодных пугливому вождю, проводить слежки, обыски, прослушки? В конце концов, кто будет потрошить компьютеры продвинутых пользователей, если Беларусь не только на словах попытается осуществить безумную идею стать IT-страной?

Высокопоставленный докладчик развеял все сомнения по поводу места и роли спецслужб в этом удивительном процессе. Оказывается, доблестный отряд чекистов давно уже стал движущей силой оригинальной экономики этого государства и даже вносит в казну вполне конкретные суммы. Только за последние три года усилиями ведомства в бюджет перечислено свыше 250 миллионов рублей. А если поднатужиться и создать целый пучок подобных ведомств – это же какие деньжищи потекут! Мало того, так эти ребята еще и коррупцию сумели обуздать. Жаль только граждане столь значимой победы почему-то не заметили.

Вот такие чудеса начали мерещиться изрядно утомленной власти в сумраке первого месяца зимы. И это еще не все. Обещано свыше, что до конца текущего года будет подписан новый, совершенно феноменальный декрет. И вот тогда, если будут выполнены все его требования, наш терпеливый и очарованный народ совершит неслыханный прорыв в заветное пространство цифровой экономики. А уж тогда!..

Однако и этот неугомонный декабрь движется к исходу. И даже главный штаб прогресса постепенно гасит свет и затихает. Только громадные стаи ворон с суматошным криком проносятся над крышами. Правитель обдумывает итоговую речь перед телекамерами. Добропорядочные жители готовятся к надвигающимся праздникам. Затурканные школьники терпеливо ждут каникул.

Падает снег. Сгущается туман. И снова ложится легкий снег. На городских елках позвякивают стеклянные шары, трепещет мишура. Все как всегда, но не совсем. В кошельках обычных граждан вдруг едва слышно начинает что-то попискивать и вроде бы даже потренькивать. Ничего страшного – это заботливая власть их содержимое подключает ко всемирной паутине.

IT-страна встречает Новый год.

Владимир Халип, специально для Charter97.org