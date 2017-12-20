Украинец за $10 тысяч построил машину-амфибию с мангалом и дискотекой 3 20.12.2017, 12:16

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Проектирование и создание автомобиля заняли почти 20 лет.

Украинец построил машину-амфибию, которая на суше способна одолевать склоны в 60 градусов, а на воде превращается в плавучий пляж с магналом и танцполом. Проектирование и создание автомобиля заняли почти 20 лет. Теперь энтузиаст мечтает привести авто в соответствие с Евро-5 и пройти на нем сертификацию, пишет autonews.ua.

Порадовал отца, завершив его дело

«Очень часто мой автомобиль путают с ЛУаЗом, — рассказывает autonews.ua киевлянин Олег Кузнецов. — Наверное, сбивает с толку внешний вид. Многие знают, что есть армейская модификация ЛУаЗа, с которой моя машина немного схожа, и думают, что она на его базе. Но на самом деле это самодельная конструкция».

Проектирование и постройку автомобиля-амфибии начал еще отец Олега Кузнецова Александр, который в советское время руководил автомобильным кружком при ПТУ. Чтобы мечта дедушки-кулибина осуществилась, сын потратил несколько лет на упорный труд в мастерской.

Что это за чудо и из чего изготовлено

Характеристики

Длина: 4500 мм

Ширина: 1700 мм

Высота (по тенту): 2600 мм

Клиренс (по винту): 330 мм

Расстояние между осями: 2370 мм

Вес: около 2 тонн

Мощность двигателя: 92 л. с., объем — 2,4 литра

Скорость по суше: до 80 км/ч

Скорость на воде: до 12 км/ч

Номинальная грузоподъемность на воде: 8-10 человек.

Комплектующие

Автомобиль сделан на базе агрегатов от УАЗа, двигатель 2,4 литра от ГАЗ-24, раздаточная коробка — от ГАЗ-69, а радиатор — от ЗИЛ-130. «Вездеходные» колеса взяты от УАЗа. От УАЗа также взяты рессоры. Винт взят от катера «Стрела». Редуктор винта, который толкает машину на воде, самодельный.

Фишкой автомобиля является переделанная раздатка. В нее добавлен третий вал отбора мощности, который идет на редуктор винта. «В заводский условиях перетачивались валы и фланцы, а потом все это было собрано», — говорит Олег Кузнецов.

Для изготовления корпуса использовался черный металл толщиной 2 мм, сваренный электродуговой сваркой, так что к герметичности вопросов нет. Что касается удаления воды, попавшей в салон «судна» во время купания, то в машине есть специальный дренажный кран — через него можно выпустить воду после купания.

«На воде машина очень устойчивая за счет низкого центра тяжести. Перевернуть ее практически невозможно. Во время испытаний на воде двое человек становились на борт и раскачивали ее — перевернуть не реально. Так само очень комфортно машина чувствует себя на суше — это внедорожник с полным приводом, так что я с легкостью на нем одолеваю кручи с подъемами в 60 градусов, при чем, по песку», — рассказывает владелец.

На крыше автомобиля прочный багажник, на котором без опасений могут стоять несколько человек. А в салоне — стереосистема с усилителем и «морскими» динамиками, которые не боятся воды. Все это делает из амфибии своеобразную «дискотеку на колесах».

«Мы используем машину для отдыха. Я выезжаю на воду и целый день нахожусь на воде. Все отдыхают, купаются, прыгают. Сзади ставим мангал. Кто на крыше-подиуме танцует, кто на капоте загорает. Ну и выезжаем на ней рыбку половить», — сказал Олег Кузнецов.

Что почем

Стоимость автомобиля без учета труда автор оценивает в $10 тыс. Некоторые узлы брались в состоянии «металлолома», а что-то изготавливалось с нуля: к примеру, вроде бы простой багажник из алюминия для крыши обошелся в $300. «Но если поступит предложение на покупку, то «за уникальность» буду просить не меньше, чем $30 тыс», — полушутя-полусерьезно говорит Олег Кузнецов. Эти деньги он собирается вложить в постройку более совершенной амфибии — в этот раз мечта «обучить плаванию» Gelandewagen.

А пока в ближайших планах поставить на существующее авто более мощный двигатель с высоким крутящим моментом, к примеру, 3-литровый дизель от Mercedes. Он должен соответствовать требованиям Евро-5, чтобы можно было пройти сертификацию и официально зарегистрировать машину. «Вообще регистрация подобных транспортных средств у нас толком не урегулирована. По большому счету, ведь нужно получать два номера — как для автомобиля и как для плавсредства», — отмечает Кузнецов.