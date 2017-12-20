Видеофакт: BMW протаранил убегающий от погони VW 6 20.12.2017, 13:30

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Полиция ехала следом на скорости 80 км/ч и не вмешивалась.

В интернете появилось видео захватывающей погони в Добельском крае Латвии.

Водитель BMW помог полицейским задержать убегавшего водителя Volkswagen. Дело было в конце ноября.

Съемка ведется из патрульной полицейской машины, которая преследует автомобиль Volkswagen Passat. В этот момент мимо проносится BMW и таранит беглеца, пишет Delfi.lv.

BMW несколько раз толкает VW, тот съезжает с дороги, но снова возвращается на проезжую часть. Полиция едет следом на скорости 80 км/ч и не вмешивается.

В конце концов водителю BMW удается столкнуть VW в канаву, он останавливается. В этот момент подбегают полицейские и скручивают нарушителя. Из машины выходит и водитель BMW, а следом его пассажиры - судя по небольшому росту, возможно, дети.

Между тем в социальных сетях разгорелась дискуссия, кто и за чей счет будет ремонтировать BMW.

Однако похоже, что проблемы ждут не только нарушителя, но и водителя BMW. В полиции заявили, что своими действиями он подверг опасности не только себя, но и окружающих.

"Сотрудники полиции начали погоню за водителем автомобиля Volkswagen Passat, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и без "прав". К операции по задержанию подключился некий BMW, который стал таранить Volkswagen, не давая ему ехать", - сообщила Delfi старший специалист Земгальского региона госполиции Иева Сиетниеце.

По ее словам, пьяный водитель задержан, против него начат уголовный процесс. Одновременно начата проверка, чтобы оценить действия обоих водителей на дороге. В полиции подчеркнули, что своими действиями водитель BMW подверг опасности себя и окружающих. "На данный момент полиция расследует обстоятельства случившегося и причины поведения водителя BMW", - отметила Сиетниеце.