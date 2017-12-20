Директор школы в Молодечно объяснила, откуда взялась плата за вход на утренник 7 20.12.2017, 14:39

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Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В школе работает бизнес-кампания.

В интернете появилась информация: в школе № 14 города Молодечно вход на новогодние утренники решили сделать платным. Стоимость билета — 1 рубль 20 копеек. Ситуация возмутила многих родителей.

Однако, как пояснила tut.by директор учебного заведения Калина Капуцкая, все утренники в школе бесплатные. Рубль двадцать стоит билет на спектакль «Злыднін Новы год», который ученики и педагоги подготовили в рамках бизнес-кампании.

— У нас в школе работает бизнес-кампания, когда мы учим детей предпринимательству, — поясняет ситуацию Калина Капуцкая. — Они осваивают какую-то профессию и могут заработать.

Например, юные актеры готовят спектакль, на который продаются билеты. Позже детям за выступление полагается зарплата. При этом стоимость билета, говорит директор, определяется прейскурантом цен, просчитанным отделом образования.

— Спектакль «Злыднін Новы год» мы хотели показать на зимних каникулах, — продолжает собеседница. — Он дополнительный, и прийти на него дети и родители могли по желанию. К утренникам он никакого отношения не имеет. Сейчас мы готовим восемь утренников для начальной школы, развлекательную программу для 5−8 классов, и новогоднее представление для 9−11 классов — и все это и для детей, и для родителей бесплатно.

По словам директора, неразбериха с утренниками и спектаклями вышла случайно.

— В интернете появилась информация, что представление стоит рубль двадцать, — рассказывает Калина Капуцкая. — Меня набрал корреспондент, я пояснила: это цена билета на спектакль. Но оказалось, что мы говорили о разных вещах. Хочу сказать, «Злыднін Новы год» — первый спектакль, которые мы планировали показать платно в рамках бизнес-кампании. В итоге он, как и все новогодние мероприятия, будет бесплатным.