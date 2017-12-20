SpaceX впервые показала тяжелую ракету Falcon Heavy 8 20.12.2017, 18:53

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Falcon Heavy состоит из трех ракет Falcon 9, соединенных вместе.

Основатель SpaceX Илон Маск у себя в твиттере впервые показал Falcon Heavy – самую большую и тяжелую ракету компании. Ее запуск запланирован на январь 2018 года.

Всего на снимке 27 двигателей, по девять на каждом из трех ускорителей, передает republic.ru.

Фото: Elon Musk / SpaceX

Маск написал, что сейчас ракета находится в ангаре на мысе Канаверал, во Флориде. На снимках нет только носовой части и груза, который носитель должен будет отправить в космос.

Во время первого запуска ракеты, обещал Маск, в космос отправят автомобиль Tesla. Не исключено, что первый запуск Falcon Heavy может провалиться. Но глава SpaceX говорил, что для него победой будет даже тот исход, при котором ракета поднимется на безопасную высоту, если что-то пойдет не так.

Falcon Heavy состоит из трех ракет Falcon 9, соединенных вместе. После запуска они все должны будут вернуться на Землю, чтобы их можно было использовать в дальнейших миссиях.

Фото: Elon Musk / SpaceX

Новая ракета Маска сможет доставлять в космос груз массой до 57 т. Высота Falcon Heavy – 70 метров. Это самая мощная американская ракета со времен носителя «Сатурна-5», который использовался в миссиях «Аполлон». Также Falcon Heavy в два раза превышает грузоподъемность действующей ракеты «Дельта-5».

SpaceX планирует использовать Falcon Heavy и космический корабль Dragon для частного запуска людей вокруг лунной орбиты в конце 2018 года.