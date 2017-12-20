Кадыров попал под санкции США по «закону Магнитского» 20.12.2017, 20:30

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Рамзан Кадыров

ФОТО: KP.BY

Кроме главы Чечни, в список попали еще четыре россиянина.

Минфин США внес в санкционный «список Магнитского» пятерых граждан России, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве заявили, что считают Кадырова «ответственным за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека».

«Как глава Чеченской Республики Кадыров контролирует административный ресурс, который участвует в исчезновениях и внесудебных расправах. Считается, что один из политических оппонентов Кадырова был убит по его указанию после обвинений в пытках и жестоком обращении, в частности, совершенных лично Кадыровым», – говорится в сообщении.

Санкции введены также против главы отдела МВД России по городу Аргун Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

В апреле этого года «Новая газета» писала, что Катаев имеет отношение к пыткам геев в «тайной тюрьме». Глава РОВД Аргуна свою вину отрицал.

Напомним, что «акт Магнитского» был принят властями США в декабре 2012 года после смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Закон вводит персональные санкции (в частности, запрещает въезд в страну и блокирует финансовые активы в американских банках) в отношении иностранных граждан, которые по мнению властей США причастны к нарушениям прав человека.